قیمت امروز Polytrade

قیمت لحظه‌ ای Polytrade (TRADE) در حال حاضر برابر با $ 0,04437 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3,98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRADE به USD برابر با $ 0,04437 برای هر TRADE می‌ باشد.

توکن Polytrade در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1703 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.83M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 41.29M TRADE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRADE در بازه‌ ای بین $ 0,03547 (حداقل) و $ 0,0564 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,067126392343356 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,02757963535183652 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRADE طی یک ساعت گذشته به میزان +%5,66 و در هفت روز اخیر به میزان +%14,29 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.02K رسیده است.

اطلاعات بازار Polytrade (TRADE)

رتبه No.1703 ارزش بازار $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M حجم (24 ساعته) $ 63.02K$ 63.02K $ 63.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M سرمایه در گردش 41.29M 41.29M 41.29M عرضه کل 100.000.000 100.000.000 100.000.000 بلاک چین عمومی MATIC

ارزش بازار فعلی Polytrade برابر است با $ 1.83M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.02K. عرضه در گردش TRADE برابر است با 41.29M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4,44M است.