قیمت امروز Hedera

قیمت لحظه‌ ای Hedera (HBAR) در حال حاضر برابر با $ 0.06581 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HBAR به USD برابر با $ 0.06581 برای هر HBAR می‌ باشد.

توکن Hedera در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #24 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.85B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 43.37B HBAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HBAR در بازه‌ ای بین $ 0.06504 (حداقل) و $ 0.0664 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.57014605196947 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0100124401134 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HBAR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -4.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Hedera (HBAR)

رتبه No.24 ارزش بازار $ 2.85B$ 2.85B $ 2.85B حجم (24 ساعته) $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.29B$ 3.29B $ 3.29B سرمایه در گردش 43.37B 43.37B 43.37B حداکثر عرضه 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 عرضه کل 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 نرخ گردش 86.74% سهم بازار 0.15% بلاک چین عمومی HBAR

ارزش بازار فعلی Hedera برابر است با $ 2.85B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.99K. عرضه در گردش HBAR برابر است با 43.37B، و عرضه کل آن 50000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.29B است.