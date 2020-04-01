قیمت امروز Trust Wallet

قیمت لحظه‌ ای Trust Wallet (TWT) در حال حاضر برابر با $ 0.3934 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TWT به USD برابر با $ 0.3934 برای هر TWT می‌ باشد.

توکن Trust Wallet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #138 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 169.11M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 429.86M TWT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TWT در بازه‌ ای بین $ 0.3927 (حداقل) و $ 0.4053 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.7177649227203773 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00647761834255 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TWT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -2.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.30K رسیده است.

اطلاعات بازار Trust Wallet (TWT)

رتبه No.138 ارزش بازار $ 169.11M$ 169.11M $ 169.11M حجم (24 ساعته) $ 71.30K$ 71.30K $ 71.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 393.35M$ 393.35M $ 393.35M سرمایه در گردش 429.86M 429.86M 429.86M حداکثر عرضه 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 عرضه کل 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 نرخ گردش 42.99% سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2020-04-01 00:00:00 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Trust Wallet برابر است با $ 169.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.30K. عرضه در گردش TWT برابر است با 429.86M، و عرضه کل آن 999860531.46 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 393.35M است.