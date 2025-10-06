قیمت لحظه‌ ای LAB امروز برابر است با 0.17188 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LAB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LAB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای LAB امروز برابر است با 0.17188 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LAB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LAB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

LAB قیمت لحظه ای(LAB)

قیمت لحظه‌ ای 1 LAB به USD:

$0.17188
-7.43%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای LAB (LAB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-19 23:32:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت LAB (LAB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1557
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.21775
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1557
$ 0.21775
$ 0.3786303389561445
$ 0.07519297662311424
-0.95%

-7.43%

+1,618.80%

+1,618.80%

قیمت لحظه‌ ای LAB (LAB) برابر است با $ 0.17188. در 24 ساعت گذشته، LAB در بازه قیمتی حداقل $ 0.1557 تا حداکثر $ 0.21775 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LAB برابر با $ 0.3786303389561445 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.07519297662311424 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LAB در یک ساعت گذشته -0.95%، در 24 ساعت گذشته -7.43% و در 7 روز گذشته +1,618.80% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار LAB (LAB)

No.621

$ 39.60M
$ 2.69M
$ 171.88M
230.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.04%

BSC

ارزش بازار فعلی LAB برابر است با $ 39.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.69M. عرضه در گردش LAB برابر است با 230.40M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 171.88M است.

تاریخچه قیمت LAB (LAB) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت LAB برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0137957-7.43%
30 روز$ +0.16188+1,618.80%
60 روز$ +0.16188+1,618.80%
90 روز$ +0.16188+1,618.80%
تغییر قیمت امروز LAB

امروز، LAB تغییر $ -0.0137957 (-7.43%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه LAB

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.16188 (+1,618.80%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه LAB

با گسترش بازه به 60 روز، LAB تغییر $ +0.16188 (+1,618.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه LAB

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.16188 (+1,618.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت LAB (LAB) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت LAB را ببینید.

LABLAB چیست

LAB یک زیرساخت معاملاتی چند زنجیره‌ ای است که به هرکسی اجازه می‌دهد با سرعت، دقت و کنترل بی‌ نظیر، توکن‌ ها را معامله، اجرا و تحلیل کند.

هم اکنون LAB در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های LAB خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LAB را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره LAB را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید LAB شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت LAB (USD)

ارزش LAB (LAB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LAB (LAB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LAB را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LAB را بررسی کنید!

توکنومیکس LAB (LAB)

درک، توکنومیکس LAB (LAB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LAB بیشتر بدانید!

نحوه خریدLAB (LAB)

آیا به دنبال نحوه خرید LAB هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی LAB را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LAB به ارزهای محلی

منابع LAB

برای درک عمیق‌ تر LAB، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی LAB
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره LAB

امروز LAB (LAB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LAB به واحد USD برابر است با 0.17188 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LAB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LAB نسبت به USD برابر است با $ 0.17188. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار LAB چقدر است؟
ارزش بازار LAB برابر است با $ 39.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LAB چقدر است؟
عرضه در گردش LAB برابر است با 230.40M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LAB چقدر بوده است؟
LAB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.3786303389561445 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LAB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LAB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.07519297662311424 USD رسید.
حجم معاملات LAB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LAB برابر است با $ 2.69M USD.
آیا LAB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LAB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LAB مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LAB (LAB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-18 16:36:53به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در حال حاضر در 23، همچنان در منطقه ترس شدید
10-18 09:33:00به روز رسانی های صنعت
افزایش نقدینگی جهانی 24 ساعته به 1.02 میلیارد دلار، بیت کوین به پایین‌ترین قیمت از اوایل جولای می‌رسد
10-17 19:52:08به روز رسانی های صنعت
افزایش تقاضای گریز از ریسک جهانی به دلیل مشکلات وام‌های غیرعامل در دو بانک آمریکایی
10-17 14:38:57به روز رسانی های صنعت
سهام کریپتو در آمریکا به طور گسترده کاهش یافت، MSTR 4.35% افت کرد، سهام خزانه SOL یعنی HSDT 36.49% سقوط کرد
10-17 08:10:00به روز رسانی های صنعت
بازدهی بیت کوین در ماه اکتبر امسال به طور موقت -4.74% گزارش شده است، در حالی که میانگین بازدهی تاریخی قبلی 21.89% بود
10-17 04:42:12به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، لیکوئیدیشن‌های جهانی از 500 میلیون دلار فراتر رفت، عمدتاً موقعیت‌های لانگ

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

