قیمت امروز Stellar

قیمت لحظه‌ ای Stellar (XLM) در حال حاضر برابر با $ 0.1585 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XLM به USD برابر با $ 0.1585 برای هر XLM می‌ باشد.

توکن Stellar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #15 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.35B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.77B XLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XLM در بازه‌ ای بین $ 0.1561 (حداقل) و $ 0.1598 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.9381440281867981 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00122710003051907 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XLM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -4.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 206.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Stellar (XLM)

رتبه No.15 ارزش بازار $ 5.35B$ 5.35B $ 5.35B حجم (24 ساعته) $ 206.14K$ 206.14K $ 206.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.93B$ 7.93B $ 7.93B سرمایه در گردش 33.77B 33.77B 33.77B حداکثر عرضه 50,001,806,812 50,001,806,812 50,001,806,812 عرضه کل 50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258 نرخ گردش 67.53% سهم بازار 0.28% تاریخ صدور 2013-07-01 00:00:00 بلاک چین عمومی XLM

ارزش بازار فعلی Stellar برابر است با $ 5.35B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 206.14K. عرضه در گردش XLM برابر است با 33.77B، و عرضه کل آن 50001786839.91258 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.93B است.