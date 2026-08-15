قیمت امروز DEAPcoin

قیمت لحظه‌ ای DEAPcoin (DEP) در حال حاضر برابر با $ 0.0009948 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEP به USD برابر با $ 0.0009948 برای هر DEP می‌ باشد.

توکن DEAPcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #561 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29.74M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 29.89B DEP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEP در بازه‌ ای بین $ 0.0009921 (حداقل) و $ 0.0010023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09212663297622997 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00069351763648054 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -1.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.11K رسیده است.

اطلاعات بازار DEAPcoin (DEP)

رتبه No.561 ارزش بازار $ 29.74M$ 29.74M $ 29.74M حجم (24 ساعته) $ 61.11K$ 61.11K $ 61.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.74M$ 29.74M $ 29.74M سرمایه در گردش 29.89B 29.89B 29.89B عرضه کل 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی DEAPcoin برابر است با $ 29.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.11K. عرضه در گردش DEP برابر است با 29.89B، و عرضه کل آن 29892900001.32895446 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.74M است.