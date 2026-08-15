قیمت امروز Cash Cat

قیمت لحظه‌ ای Cash Cat (CASHCAT) در حال حاضر برابر با $ 0.12106 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CASHCAT به USD برابر با $ 0.12106 برای هر CASHCAT می‌ باشد.

توکن Cash Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CASHCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CASHCAT در بازه‌ ای بین $ 0.10865 (حداقل) و $ 0.13901 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CASHCAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +26.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.78M رسیده است.

اطلاعات بازار Cash Cat (CASHCAT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 121.06M$ 121.06M $ 121.06M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Cash Cat برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.78M. عرضه در گردش CASHCAT برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 121.06M است.