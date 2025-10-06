قیمت لحظه‌ ای iShares Gold Trust امروز برابر است با 75.52 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت IAUON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت IAUON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای iShares Gold Trust امروز برابر است با 75.52 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت IAUON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت IAUON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو iShares Gold Trust

iShares Gold Trust قیمت لحظه ای(IAUON)

قیمت لحظه‌ ای 1 IAUON به USD:

$75.52
$75.52
+0.50%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای iShares Gold Trust (IAUON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:06:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت iShares Gold Trust (IAUON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 74.82
$ 74.82
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 77
$ 77
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 74.82
$ 74.82$ 74.82

$ 77
$ 77$ 77

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

-0.08%

+0.50%

-7.86%

-7.86%

قیمت لحظه‌ ای iShares Gold Trust (IAUON) برابر است با $ 75.52. در 24 ساعت گذشته، IAUON در بازه قیمتی حداقل $ 74.82 تا حداکثر $ 77 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته IAUON برابر با $ 82.53676920433921 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 66.2823140111318 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، IAUON در یک ساعت گذشته -0.08%، در 24 ساعت گذشته +0.50% و در 7 روز گذشته -7.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار iShares Gold Trust (IAUON)

No.1197

$ 9.02M
$ 9.02M

$ 58.37K
$ 58.37K

$ 9.02M
$ 9.02M

119.50K
119.50K

119,502.59595408
119,502.59595408

ETH

ارزش بازار فعلی iShares Gold Trust برابر است با $ 9.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.37K. عرضه در گردش IAUON برابر است با 119.50K، و عرضه کل آن 119502.59595408 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.02M است.

تاریخچه قیمت iShares Gold Trust (IAUON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت iShares Gold Trust برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.3757+0.50%
30 روز$ +4.37+6.14%
60 روز$ +25.52+51.04%
90 روز$ +25.52+51.04%
تغییر قیمت امروز iShares Gold Trust

امروز، IAUON تغییر $ +0.3757 (+0.50%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه iShares Gold Trust

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +4.37 (+6.14%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه iShares Gold Trust

با گسترش بازه به 60 روز، IAUON تغییر $ +25.52 (+51.04%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه iShares Gold Trust

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +25.52 (+51.04%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت iShares Gold Trust (IAUON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت iShares Gold Trust را ببینید.

iShares Gold TrustIAUON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون iShares Gold Trust در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های iShares Gold Trust خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ IAUON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره iShares Gold Trust را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید iShares Gold Trust شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت iShares Gold Trust (USD)

ارزش iShares Gold Trust (IAUON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از iShares Gold Trust (IAUON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت iShares Gold Trust را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت iShares Gold Trust را بررسی کنید!

توکنومیکس iShares Gold Trust (IAUON)

درک، توکنومیکس iShares Gold Trust (IAUON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IAUON بیشتر بدانید!

نحوه خریدiShares Gold Trust (IAUON)

آیا به دنبال نحوه خرید iShares Gold Trust هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی iShares Gold Trust را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع iShares Gold Trust

برای درک عمیق‌ تر iShares Gold Trust، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی iShares Gold Trust
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره iShares Gold Trust

امروز iShares Gold Trust (IAUON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای IAUON به واحد USD برابر است با 75.52 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی IAUON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی IAUON نسبت به USD برابر است با $ 75.52. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار iShares Gold Trust چقدر است؟
ارزش بازار IAUON برابر است با $ 9.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش IAUON چقدر است؟
عرضه در گردش IAUON برابر است با 119.50K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت IAUON چقدر بوده است؟
IAUON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 82.53676920433921 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت IAUON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
IAUON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 66.2823140111318 USD رسید.
حجم معاملات IAUON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IAUON برابر است با $ 58.37K USD.
آیا IAUON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد IAUON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IAUON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:06:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به iShares Gold Trust (IAUON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

