قیمت امروز Squid

قیمت لحظه‌ ای Squid (QUID) در حال حاضر برابر با $ 0.07457 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QUID به USD برابر با $ 0.07457 برای هر QUID می‌ باشد.

توکن Squid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- QUID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QUID در بازه‌ ای بین $ 0.0711 (حداقل) و $ 0.07814 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QUID طی یک ساعت گذشته به میزان +0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -17.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.59K رسیده است.

اطلاعات بازار Squid (QUID)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 71.59K$ 71.59K $ 71.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.57M$ 74.57M $ 74.57M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Squid برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.59K. عرضه در گردش QUID برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.57M است.