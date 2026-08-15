قیمت امروز Aptos

قیمت لحظه‌ ای Aptos (APT) در حال حاضر برابر با $ 0.5406 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APT به USD برابر با $ 0.5406 برای هر APT می‌ باشد.

توکن Aptos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #75 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 449.69M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 831.83M APT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APT در بازه‌ ای بین $ 0.5331 (حداقل) و $ 0.5467 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 19.90315084342996 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.6096996333315067 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -10.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 81.28K رسیده است.

اطلاعات بازار Aptos (APT)

رتبه No.75 ارزش بازار $ 449.69M$ 449.69M $ 449.69M حجم (24 ساعته) $ 81.28K$ 81.28K $ 81.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.14B$ 1.14B $ 1.14B سرمایه در گردش 831.83M 831.83M 831.83M حداکثر عرضه 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 عرضه کل 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 نرخ گردش 39.61% سهم بازار 0.02% بلاک چین عمومی APTOS

ارزش بازار فعلی Aptos برابر است با $ 449.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 81.28K. عرضه در گردش APT برابر است با 831.83M، و عرضه کل آن 1204203935.434933 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.14B است.