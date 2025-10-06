صرافیDEX+
قیمت لحظه‌ ای Wrapped eETH امروز برابر است با 3,216.15 USD. ارزش بازار WEETH معادل 9,703,128,183.2723371455 USD است. نرخ زنده WEETH در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره WEETH

اطلاعات قیمت WEETH

جفت WEETH چیست؟

وب‌سایت رسمی WEETH

توکنومیکس WEETH

پیش‌بینی قیمت WEETH

تاریخچه WEETH

راهنمای خرید WEETH

مبدل WEETH به ارز فیات

لوگو Wrapped eETH

Wrapped eETH قیمت لحظه ای(WEETH)

قیمت لحظه‌ ای 1 WEETH به USD:

$3,216.15
+0.19%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Wrapped eETH (WEETH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-01-25 03:38:05 (UTC+8)

قیمت امروز Wrapped eETH

قیمت لحظه‌ ای Wrapped eETH (WEETH) در حال حاضر برابر با $ 3,216.15 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEETH به USD برابر با $ 3,216.15 برای هر WEETH می‌ باشد.

توکن Wrapped eETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8756 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.70B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.02M WEETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEETH در بازه‌ ای بین $ 3,186.17 (حداقل) و $ 3,265.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,298.907072826084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,500.4746650708223 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEETH طی یک ساعت گذشته به میزان -1.51% و در هفت روز اخیر به میزان -10.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped eETH (WEETH)

No.8756

$ 9.70B
$ 7.51K
$ 9.70B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH

ارزش بازار فعلی Wrapped eETH برابر است با $ 9.70B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.51K. عرضه در گردش WEETH برابر است با 3.02M، و عرضه کل آن 3017001.12969617 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.70B است.

تاریخچه قیمت Wrapped eETH به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 3,186.17
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 3,265.16
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
-1.51%

+0.19%

-10.79%

-10.79%

تاریخچه قیمت Wrapped eETH (WEETH) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Wrapped eETH برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +6.0991+0.19%
30 روز$ +21.82+0.68%
60 روز$ +716.15+28.64%
90 روز$ +716.15+28.64%
تغییر قیمت امروز Wrapped eETH

امروز، WEETH تغییر $ +6.0991 (+0.19%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Wrapped eETH

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +21.82 (+0.68%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Wrapped eETH

با گسترش بازه به 60 روز، WEETH تغییر $ +716.15 (+28.64%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Wrapped eETH

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +716.15 (+28.64%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Wrapped eETH (WEETH) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Wrapped eETH را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Wrapped eETH

پیش‌ بینی قیمت Wrapped eETH (WEETH) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی WEETH تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Wrapped eETH (WEETH) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Wrapped eETH احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Wrapped eETH در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی WEETH برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Wrapped eETH کلیک کنید.

چگونه Wrapped eETH را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Wrapped eETH را آغاز کنید؟ خرید WEETH در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Wrapped eETH را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Wrapped eETH (WEETH) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Wrapped eETH فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Wrapped eETH (WEETH)

با Wrapped eETH چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Wrapped eETH تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

  • بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.

    معاملات فیوچرز

    معاملات فیوچرز

    با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.

  • لانچ پول MEXC

    لانچ پول MEXC

    توکن‌ ها را استیک کنید و ایردراپ‌ های شگفت‌ انگیز دریافت کنید.

    پیش-بازار MEXC

    پیش-بازار MEXC

    خرید و فروش توکن‌ های جدید پیش از فهرست‌ شدن رسمی آن‌ ها.

معامله با کارمزد فوق‌ العاده پایین در MEXC

خرید Wrapped eETH (WEETH) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

کارمزد معاملات اسپات:
--
میکر
--
تیکر
کارمزد معاملات فیوچرز:
--
میکر
--
تیکر

کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.

علاوه بر این، می‌ توانید توکن‌ های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.

Wrapped eETHWEETH چیست

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

منابع Wrapped eETH

برای درک عمیق‌ تر Wrapped eETH، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Wrapped eETH
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Wrapped eETH

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-01-25 03:38:05 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped eETH (WEETH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
01-22 19:16:51به روز رسانی های صنعت
بیش از 2.1 میلیارد دلار اختیار معامله کریپتو فردا منقضی می‌شود، نقطه حداکثر درد BTC در 92,000 دلار
01-22 13:05:02به روز رسانی های صنعت
صندوق‌های ETF اسپات اتریوم ایالات متحده دیروز خروجی خالص 287 میلیون دلاری را ثبت کردند که نشان‌دهنده دو روز معاملاتی متوالی با خروجی خالص است
01-22 12:06:30به روز رسانی های صنعت
احساسات واریز بیت کوین تشدید می‌شود، با ورودی خالص ۷,۱۱۱.۲۰ BTC به CEX در ۲۴ ساعت گذشته
01-20 22:09:49به روز رسانی های صنعت
طلای اسپات در کوتاه‌مدت افزایش یافت، از ۴,۷۴۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد و به اوج قیمت جدید رسید
01-20 13:14:57به روز رسانی های صنعت
اظهارات ترامپ در مورد تعرفه‌های اتحادیه اروپا، طلا رکورد تاریخی جدید می‌شکند، بیت‌کوین به‌طور موقت کاهش می‌یابد
01-19 16:31:41به روز رسانی های صنعت
بخش حریم خصوصی شاهد رالی زنجیره‌ای است، DUSK بیش از 120% در یک روز افزایش یافت

Wrapped eETH اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025
رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025
آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

درباره Wrapped eETH بیشتر کاوش کنید

WEETH USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی WEETH پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز WEETH/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Wrapped eETH (WEETH) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Wrapped eETH را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTWEETH
$3,216.15
$3,216.15$3,216.15
+0.19%
0.00% (USDT)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

