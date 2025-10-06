قیمت امروز Wrapped eETH

قیمت لحظه‌ ای Wrapped eETH (WEETH) در حال حاضر برابر با $ 3,216.15 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEETH به USD برابر با $ 3,216.15 برای هر WEETH می‌ باشد.

توکن Wrapped eETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8756 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.70B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.02M WEETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEETH در بازه‌ ای بین $ 3,186.17 (حداقل) و $ 3,265.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,298.907072826084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,500.4746650708223 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEETH طی یک ساعت گذشته به میزان -1.51% و در هفت روز اخیر به میزان -10.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped eETH (WEETH)

رتبه No.8756 ارزش بازار $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B حجم (24 ساعته) $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B سرمایه در گردش 3.02M 3.02M 3.02M عرضه کل 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 بلاک چین عمومی ETH

