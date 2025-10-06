قیمت امروز Wrapped eETH

Wrapped eETH قیمت لحظه ای(WEETH)
قیمت لحظه ای Wrapped eETH (WEETH) در حال حاضر برابر با $ 3,216.15 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEETH به USD برابر با $ 3,216.15 برای هر WEETH می باشد.
توکن Wrapped eETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8756 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.70B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.02M WEETH می باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEETH در بازه ای بین $ 3,186.17 (حداقل) و $ 3,265.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,298.907072826084 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 1,500.4746650708223 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز WEETH طی یک ساعت گذشته به میزان -1.51% و در هفت روز اخیر به میزان -10.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.51K رسیده است.
ارزش بازار فعلی Wrapped eETH برابر است با $ 9.70B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.51K. عرضه در گردش WEETH برابر است با 3.02M، و عرضه کل آن 3017001.12969617 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 9.70B است.
-1.51%
+0.19%
-10.79%
-10.79%
پیگیری تغییرات قیمت Wrapped eETH برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +6.0991
|+0.19%
|30 روز
|$ +21.82
|+0.68%
|60 روز
|$ +716.15
|+28.64%
|90 روز
|$ +716.15
|+28.64%
امروز، WEETH تغییر $ +6.0991 (+0.19%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +21.82 (+0.68%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، WEETH تغییر $ +716.15 (+28.64%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +716.15 (+28.64%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Wrapped eETH احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.
