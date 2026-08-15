قیمت امروز DeepNode

قیمت لحظه‌ ای DeepNode (DN) در حال حاضر برابر با $ 0.02616 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DN به USD برابر با $ 0.02616 برای هر DN می‌ باشد.

توکن DeepNode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- DN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DN در بازه‌ ای بین $ 0.02497 (حداقل) و $ 0.02951 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -23.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.65K رسیده است.

اطلاعات بازار DeepNode (DN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 74.65K$ 74.65K $ 74.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی DeepNode برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.65K. عرضه در گردش DN برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.62M است.