قیمت امروز xPayLink

قیمت لحظه‌ ای xPayLink (XPLK) در حال حاضر برابر با $ 0.00838 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XPLK به USD برابر با $ 0.00838 برای هر XPLK می‌ باشد.

توکن xPayLink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- XPLK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XPLK در بازه‌ ای بین $ 0.00837 (حداقل) و $ 0.0139 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XPLK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.18% و در هفت روز اخیر به میزان -86.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 448.08K رسیده است.

اطلاعات بازار xPayLink (XPLK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 448.08K$ 448.08K $ 448.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 838.00K$ 838.00K $ 838.00K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی xPayLink برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 448.08K. عرضه در گردش XPLK برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 838.00K است.