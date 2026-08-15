قیمت امروز Arowana

قیمت لحظه‌ ای Arowana (ARW) در حال حاضر برابر با $ 0.04379 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARW به USD برابر با $ 0.04379 برای هر ARW می‌ باشد.

توکن Arowana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1482 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.00M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 22.91M ARW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARW در بازه‌ ای بین $ 0.03887 (حداقل) و $ 0.0457 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.64117077383144114 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00042502591606823 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARW طی یک ساعت گذشته به میزان +4.58% و در هفت روز اخیر به میزان +42.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.15K رسیده است.

اطلاعات بازار Arowana (ARW)

رتبه No.1482 ارزش بازار $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M حجم (24 ساعته) $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.90M$ 21.90M $ 21.90M سرمایه در گردش 22.91M 22.91M 22.91M حداکثر عرضه 500,000,000 500,000,000 500,000,000 عرضه کل 500,000,000 500,000,000 500,000,000 نرخ گردش 4.58% بلاک چین عمومی ARB

ارزش بازار فعلی Arowana برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.15K. عرضه در گردش ARW برابر است با 22.91M، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.90M است.