قیمت امروز COSMOS

قیمت لحظه‌ ای COSMOS (ATOM) در حال حاضر برابر با $ 1.483 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATOM به USD برابر با $ 1.483 برای هر ATOM می‌ باشد.

توکن COSMOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #55 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 761.88M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 513.74M ATOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATOM در بازه‌ ای بین $ 1.477 (حداقل) و $ 1.563 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 44.6955257850945 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.13096252523 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATOM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان +6.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 545.83K رسیده است.

اطلاعات بازار COSMOS (ATOM)

رتبه No.55 ارزش بازار $ 761.88M$ 761.88M $ 761.88M حجم (24 ساعته) $ 545.83K$ 545.83K $ 545.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 761.88M$ 761.88M $ 761.88M سرمایه در گردش 513.74M 513.74M 513.74M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 513,740,729.244691 513,740,729.244691 513,740,729.244691 سهم بازار 0.04% تاریخ صدور 2019-03-15 00:00:00 قیمت صدور $ 0.1$ 0.1 $ 0.1 بلاک چین عمومی ATOM

ارزش بازار فعلی COSMOS برابر است با $ 761.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 545.83K. عرضه در گردش ATOM برابر است با 513.74M، و عرضه کل آن 513740729.244691 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 761.88M است.