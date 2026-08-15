قیمت امروز Metis

قیمت لحظه‌ ای Metis (METIS) در حال حاضر برابر با $ 2.427 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی METIS به USD برابر با $ 2.427 برای هر METIS می‌ باشد.

توکن Metis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #693 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18.18M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.49M METIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، METIS در بازه‌ ای بین $ 2.33 (حداقل) و $ 2.429 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 322.9957981463216 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 2.3367206804804095 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز METIS طی یک ساعت گذشته به میزان +1.67% و در هفت روز اخیر به میزان -4.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Metis (METIS)

رتبه No.693 ارزش بازار $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M حجم (24 ساعته) $ 60.27K$ 60.27K $ 60.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.27M$ 24.27M $ 24.27M سرمایه در گردش 7.49M 7.49M 7.49M حداکثر عرضه 10,000,000 10,000,000 10,000,000 عرضه کل 10,000,000 10,000,000 10,000,000 نرخ گردش 74.92% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Metis برابر است با $ 18.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.27K. عرضه در گردش METIS برابر است با 7.49M، و عرضه کل آن 10000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.27M است.