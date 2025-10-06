قیمت لحظه‌ ای ATLA امروز برابر است با 55.9604 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ATLA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ATLA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ATLA امروز برابر است با 55.9604 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ATLA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ATLA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

ATLA قیمت لحظه ای(ATLA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ATLA به USD:

$55.9604
$55.9604
-0.27%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ATLA (ATLA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ATLA (ATLA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 55.2286
$ 55.2286
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 58.265
$ 58.265
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 55.2286
$ 55.2286

$ 58.265
$ 58.265

--
--

--
--

+0.65%

-0.27%

-2.83%

-2.83%

قیمت لحظه‌ ای ATLA (ATLA) برابر است با $ 55.9604. در 24 ساعت گذشته، ATLA در بازه قیمتی حداقل $ 55.2286 تا حداکثر $ 58.265 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ATLA برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ATLA در یک ساعت گذشته +0.65%، در 24 ساعت گذشته -0.27% و در 7 روز گذشته -2.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ATLA (ATLA)

--
--

$ 13.27M
$ 13.27M

$ 167.88B
$ 167.88B

--
--

3,000,000,000
3,000,000,000

ATLETA

ارزش بازار فعلی ATLA برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.27M. عرضه در گردش ATLA برابر است با --، و عرضه کل آن 3000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 167.88B است.

تاریخچه قیمت ATLA (ATLA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ATLA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.151502-0.27%
30 روز$ +21.4204+62.01%
60 روز$ +37.033+195.65%
90 روز$ +55.8354+44,668.32%
تغییر قیمت امروز ATLA

امروز، ATLA تغییر $ -0.151502 (-0.27%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ATLA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +21.4204 (+62.01%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ATLA

با گسترش بازه به 60 روز، ATLA تغییر $ +37.033 (+195.65%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ATLA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +55.8354 (+44,668.32%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ATLA (ATLA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ATLA را ببینید.

ATLAATLA چیست

ATLETA یک پلتفرم قرارداد هوشمند و شبکه بلاک‌ چین ماژولار، چندلایه و سازگار با EVM است که بر امنیت و غیرمتمرکز بودن تأکید دارد و در عین حال مقیاس‌ پذیری و قابلیت همکاری (Interoperability) را حفظ می‌کند. این زیرساخت برای حفاظت و تسریع دیجیتالی‌ سازی ورزش، توکنیزه کردن دارایی‌ های فیزیکی و تبدیل بازارهای ورزشی از حالت خصوصی به عمومی طراحی شده است. ATLETA به زبان Rust نوشته شده و با چارچوب Substrate ساخته شده است و مجموعه‌ ای از اصول تکنو-اقتصادی آزمایش‌ شده در میدان عمل را به ارث می‌ برد که امکان بهره‌ وری بالاتر تراکنش‌ ها، تضمین تسویه حساب، و دامنه گسترده‌ تر برنامه‌ نویسی نسبت به شبکه‌ های عمومی جایگزین را فراهم می‌ آورد.

هم اکنون ATLA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ATLA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ATLA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ATLA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ATLA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ATLA (USD)

ارزش ATLA (ATLA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ATLA (ATLA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ATLA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ATLA را بررسی کنید!

توکنومیکس ATLA (ATLA)

درک، توکنومیکس ATLA (ATLA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ATLA بیشتر بدانید!

نحوه خریدATLA (ATLA)

آیا به دنبال نحوه خرید ATLA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ATLA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ATLA به ارزهای محلی

1 ATLA(ATLA) به VND
1,472,597.926
1 ATLA(ATLA) به AUD
A$85.059808
1 ATLA(ATLA) به GBP
41.410696
1 ATLA(ATLA) به EUR
47.56634
1 ATLA(ATLA) به USD
$55.9604
1 ATLA(ATLA) به MYR
RM235.03368
1 ATLA(ATLA) به TRY
2,348.098384
1 ATLA(ATLA) به JPY
¥8,505.9808
1 ATLA(ATLA) به ARS
ARS$80,172.226664
1 ATLA(ATLA) به RUB
4,434.302096
1 ATLA(ATLA) به INR
4,936.826488
1 ATLA(ATLA) به IDR
Rp932,672.960264
1 ATLA(ATLA) به PHP
3,309.498056
1 ATLA(ATLA) به EGP
￡E.2,654.761376
1 ATLA(ATLA) به BRL
R$300.507348
1 ATLA(ATLA) به CAD
C$77.784956
1 ATLA(ATLA) به BDT
6,848.433752
1 ATLA(ATLA) به NGN
81,574.594288
1 ATLA(ATLA) به COP
$215,232.09246
1 ATLA(ATLA) به ZAR
R.963.638088
1 ATLA(ATLA) به UAH
2,357.052048
1 ATLA(ATLA) به TZS
T.Sh.138,173.502452
1 ATLA(ATLA) به VES
Bs11,919.5652
1 ATLA(ATLA) به CLP
$52,602.776
1 ATLA(ATLA) به PKR
Rs15,798.740128
1 ATLA(ATLA) به KZT
30,102.218368
1 ATLA(ATLA) به THB
฿1,825.428248
1 ATLA(ATLA) به TWD
NT$1,715.18626
1 ATLA(ATLA) به AED
د.إ205.374668
1 ATLA(ATLA) به CHF
Fr44.208716
1 ATLA(ATLA) به HKD
HK$434.252704
1 ATLA(ATLA) به AMD
֏21,506.141324
1 ATLA(ATLA) به MAD
.د.م515.954888
1 ATLA(ATLA) به MXN
$1,029.111756
1 ATLA(ATLA) به SAR
ريال209.8515
1 ATLA(ATLA) به ETB
Br8,475.762184
1 ATLA(ATLA) به KES
KSh7,234.560512
1 ATLA(ATLA) به JOD
د.أ39.6759236
1 ATLA(ATLA) به PLN
203.136252
1 ATLA(ATLA) به RON
лв243.987344
1 ATLA(ATLA) به SEK
kr523.789344
1 ATLA(ATLA) به BGN
лв93.453868
1 ATLA(ATLA) به HUF
Ft18,653.280132
1 ATLA(ATLA) به CZK
1,167.333944
1 ATLA(ATLA) به KWD
د.ك17.1238824
1 ATLA(ATLA) به ILS
181.8713
1 ATLA(ATLA) به BOB
Bs387.245968
1 ATLA(ATLA) به AZN
95.13268
1 ATLA(ATLA) به TJS
SM517.6337
1 ATLA(ATLA) به GEL
152.212288
1 ATLA(ATLA) به AOA
Kz51,198.729564
1 ATLA(ATLA) به BHD
.د.ب21.0411104
1 ATLA(ATLA) به BMD
$55.9604
1 ATLA(ATLA) به DKK
kr358.14656
1 ATLA(ATLA) به HNL
L1,474.55654
1 ATLA(ATLA) به MUR
2,545.078992
1 ATLA(ATLA) به NAD
$963.638088
1 ATLA(ATLA) به NOK
kr558.484792
1 ATLA(ATLA) به NZD
$96.811492
1 ATLA(ATLA) به PAB
B/.55.9604
1 ATLA(ATLA) به PGK
K235.03368
1 ATLA(ATLA) به QAR
ر.ق203.695856
1 ATLA(ATLA) به RSD
дин.5,627.377824
1 ATLA(ATLA) به UZS
soʻm682,443.793248
1 ATLA(ATLA) به ALL
L4,653.10726
1 ATLA(ATLA) به ANG
ƒ100.169116
1 ATLA(ATLA) به AWG
ƒ100.72872
1 ATLA(ATLA) به BBD
$111.9208
1 ATLA(ATLA) به BAM
KM94.013472
1 ATLA(ATLA) به BIF
Fr166,538.1504
1 ATLA(ATLA) به BND
$72.188916
1 ATLA(ATLA) به BSD
$55.9604
1 ATLA(ATLA) به JMD
$8,973.25014
1 ATLA(ATLA) به KHR
225,646.3229
1 ATLA(ATLA) به KMF
Fr23,671.2492
1 ATLA(ATLA) به LAK
1,216,530.410452
1 ATLA(ATLA) به LKR
රු17,024.272888
1 ATLA(ATLA) به MDL
L947.969176
1 ATLA(ATLA) به MGA
Ar250,943.22172
1 ATLA(ATLA) به MOP
P447.6832
1 ATLA(ATLA) به MVR
856.19412
1 ATLA(ATLA) به MWK
MK97,153.410044
1 ATLA(ATLA) به MZN
MT3,576.429164
1 ATLA(ATLA) به NPR
रु7,900.489272
1 ATLA(ATLA) به PYG
396,871.1568
1 ATLA(ATLA) به RWF
Fr81,198.5404
1 ATLA(ATLA) به SBD
$460.554092
1 ATLA(ATLA) به SCR
764.978668
1 ATLA(ATLA) به SRD
$2,232.260356
1 ATLA(ATLA) به SVC
$489.6535
1 ATLA(ATLA) به SZL
L963.638088
1 ATLA(ATLA) به TMT
m196.421004
1 ATLA(ATLA) به TND
د.ت163.2924472
1 ATLA(ATLA) به TTD
$379.971116
1 ATLA(ATLA) به UGX
Sh194,966.0336
1 ATLA(ATLA) به XAF
Fr31,449.7448
1 ATLA(ATLA) به XCD
$151.09308
1 ATLA(ATLA) به XOF
Fr31,449.7448
1 ATLA(ATLA) به XPF
Fr5,707.9608
1 ATLA(ATLA) به BWP
P747.07134
1 ATLA(ATLA) به BZD
$112.480404
1 ATLA(ATLA) به CVE
$5,311.201564
1 ATLA(ATLA) به DJF
Fr9,904.9908
1 ATLA(ATLA) به DOP
$3,584.26362
1 ATLA(ATLA) به DZD
د.ج7,275.971208
1 ATLA(ATLA) به FJD
$126.470504
1 ATLA(ATLA) به GNF
Fr486,575.678
1 ATLA(ATLA) به GTQ
Q428.656664
1 ATLA(ATLA) به GYD
$11,716.988552
1 ATLA(ATLA) به ISK
kr6,827.1688

منابع ATLA

برای درک عمیق‌ تر ATLA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ATLA
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ATLA

امروز ATLA (ATLA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ATLA به واحد USD برابر است با 55.9604 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ATLA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ATLA نسبت به USD برابر است با $ 55.9604. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ATLA چقدر است؟
ارزش بازار ATLA برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ATLA چقدر است؟
عرضه در گردش ATLA برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ATLA چقدر بوده است؟
ATLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ATLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ATLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ATLA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ATLA برابر است با $ 13.27M USD.
آیا ATLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ATLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ATLA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ATLA (ATLA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 ATLA = 55.9604 USD

معامله ATLA

/USDTATLA
$55.9604
$55.9604
-0.27%

$114,461.99

$4,138.44

$0.05850

$201.54

$4.6958

$4,138.44

$114,461.99

$201.54

$2.6417

$1,147.00

