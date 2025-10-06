ATLAATLA چیست

ATLETA یک پلتفرم قرارداد هوشمند و شبکه بلاک‌ چین ماژولار، چندلایه و سازگار با EVM است که بر امنیت و غیرمتمرکز بودن تأکید دارد و در عین حال مقیاس‌ پذیری و قابلیت همکاری (Interoperability) را حفظ می‌کند. این زیرساخت برای حفاظت و تسریع دیجیتالی‌ سازی ورزش، توکنیزه کردن دارایی‌ های فیزیکی و تبدیل بازارهای ورزشی از حالت خصوصی به عمومی طراحی شده است. ATLETA به زبان Rust نوشته شده و با چارچوب Substrate ساخته شده است و مجموعه‌ ای از اصول تکنو-اقتصادی آزمایش‌ شده در میدان عمل را به ارث می‌ برد که امکان بهره‌ وری بالاتر تراکنش‌ ها، تضمین تسویه حساب، و دامنه گسترده‌ تر برنامه‌ نویسی نسبت به شبکه‌ های عمومی جایگزین را فراهم می‌ آورد. ATLETA یک پلتفرم قرارداد هوشمند و شبکه بلاک‌ چین ماژولار، چندلایه و سازگار با EVM است که بر امنیت و غیرمتمرکز بودن تأکید دارد و در عین حال مقیاس‌ پذیری و قابلیت همکاری (Interoperability) را حفظ می‌کند. این زیرساخت برای حفاظت و تسریع دیجیتالی‌ سازی ورزش، توکنیزه کردن دارایی‌ های فیزیکی و تبدیل بازارهای ورزشی از حالت خصوصی به عمومی طراحی شده است. ATLETA به زبان Rust نوشته شده و با چارچوب Substrate ساخته شده است و مجموعه‌ ای از اصول تکنو-اقتصادی آزمایش‌ شده در میدان عمل را به ارث می‌ برد که امکان بهره‌ وری بالاتر تراکنش‌ ها، تضمین تسویه حساب، و دامنه گسترده‌ تر برنامه‌ نویسی نسبت به شبکه‌ های عمومی جایگزین را فراهم می‌ آورد.

هم اکنون ATLA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ATLA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ ATLA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ATLA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ATLA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ATLA (USD)

ارزش ATLA (ATLA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ATLA (ATLA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ATLA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ATLA را بررسی کنید!

توکنومیکس ATLA (ATLA)

درک، توکنومیکس ATLA (ATLA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ATLA بیشتر بدانید!

نحوه خریدATLA (ATLA)

آیا به دنبال نحوه خرید ATLA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ATLA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ATLA به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع ATLA

برای درک عمیق‌ تر ATLA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ATLA امروز ATLA (ATLA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ATLA به واحد USD برابر است با 55.9604 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ATLA نسبت به USD چقدر است؟ $ 55.9604 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ATLA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ATLA چقدر است؟ ارزش بازار ATLA برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ATLA چقدر است؟ عرضه در گردش ATLA برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ATLA چقدر بوده است؟ ATLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ATLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ATLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات ATLA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ATLA برابر است با $ 13.27M USD . آیا ATLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ATLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ATLA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ATLA (ATLA)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد