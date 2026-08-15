قیمت امروز Numeraire

قیمت لحظه‌ ای Numeraire (NMR) در حال حاضر برابر با $ 8.169 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NMR به USD برابر با $ 8.169 برای هر NMR می‌ باشد.

توکن Numeraire در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #335 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 61.21M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.49M NMR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NMR در بازه‌ ای بین $ 8.061 (حداقل) و $ 8.294 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 168.48800659179688 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.92766 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NMR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -3.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Numeraire (NMR)

رتبه No.335 ارزش بازار $ 61.21M$ 61.21M $ 61.21M حجم (24 ساعته) $ 62.69K$ 62.69K $ 62.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.86M$ 89.86M $ 89.86M سرمایه در گردش 7.49M 7.49M 7.49M حداکثر عرضه 11,000,000 11,000,000 11,000,000 عرضه کل 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 نرخ گردش 68.12% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Numeraire برابر است با $ 61.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.69K. عرضه در گردش NMR برابر است با 7.49M، و عرضه کل آن 10634471.78140593 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.86M است.