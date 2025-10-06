قیمت لحظه‌ ای Whalebit امروز برابر است با 1.779 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CES به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CES را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Whalebit امروز برابر است با 1.779 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CES به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CES را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Whalebit

Whalebit قیمت لحظه ای(CES)

قیمت لحظه‌ ای 1 CES به USD:

$1.779
$1.779$1.779
-0.44%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Whalebit (CES)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:34:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Whalebit (CES) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.771
$ 1.771$ 1.771
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.771
$ 1.771$ 1.771

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.29%

-0.44%

-12.24%

-12.24%

قیمت لحظه‌ ای Whalebit (CES) برابر است با $ 1.779. در 24 ساعت گذشته، CES در بازه قیمتی حداقل $ 1.771 تا حداکثر $ 1.8 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CES برابر با $ 11.68679398493145 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.08422316231675472 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CES در یک ساعت گذشته -0.29%، در 24 ساعت گذشته -0.44% و در 7 روز گذشته -12.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Whalebit (CES)

No.3969

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 171.00K
$ 171.00K$ 171.00K

$ 751.41M
$ 751.41M$ 751.41M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

ارزش بازار فعلی Whalebit برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 171.00K. عرضه در گردش CES برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 422375579.421211 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 751.41M است.

تاریخچه قیمت Whalebit (CES) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Whalebit برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00786-0.44%
30 روز$ -0.721-28.84%
60 روز$ -0.721-28.84%
90 روز$ -0.721-28.84%
تغییر قیمت امروز Whalebit

امروز، CES تغییر $ -0.00786 (-0.44%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Whalebit

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.721 (-28.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Whalebit

با گسترش بازه به 60 روز، CES تغییر $ -0.721 (-28.84%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Whalebit

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.721 (-28.84%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Whalebit (CES) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Whalebit را ببینید.

WhalebitCES چیست

Meta Whale یک اکوسیستم است که بازی، کسب درآمد و واقعیت مجازی را با هم ترکیب می کند و به کاربران این فرصت را می دهد که در متاورس آن بازی کنند، درآمد داشته باشند و رشد کنند.

هم اکنون Whalebit در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Whalebit خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CES را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Whalebit را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Whalebit شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Whalebit (USD)

ارزش Whalebit (CES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Whalebit (CES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Whalebit را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Whalebit را بررسی کنید!

توکنومیکس Whalebit (CES)

درک، توکنومیکس Whalebit (CES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CES بیشتر بدانید!

نحوه خریدWhalebit (CES)

آیا به دنبال نحوه خرید Whalebit هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Whalebit را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CES به ارزهای محلی

1 Whalebit(CES) به VND
46,814.385
1 Whalebit(CES) به AUD
A$2.70408
1 Whalebit(CES) به GBP
1.31646
1 Whalebit(CES) به EUR
1.51215
1 Whalebit(CES) به USD
$1.779
1 Whalebit(CES) به MYR
RM7.4718
1 Whalebit(CES) به TRY
74.64684
1 Whalebit(CES) به JPY
¥270.408
1 Whalebit(CES) به ARS
ARS$2,548.70214
1 Whalebit(CES) به RUB
140.96796
1 Whalebit(CES) به INR
156.94338
1 Whalebit(CES) به IDR
Rp29,649.98814
1 Whalebit(CES) به PHP
105.22785
1 Whalebit(CES) به EGP
￡E.84.41355
1 Whalebit(CES) به BRL
R$9.55323
1 Whalebit(CES) به CAD
C$2.47281
1 Whalebit(CES) به BDT
217.71402
1 Whalebit(CES) به NGN
2,593.28388
1 Whalebit(CES) به COP
$6,842.30085
1 Whalebit(CES) به ZAR
R.30.61659
1 Whalebit(CES) به UAH
74.93148
1 Whalebit(CES) به TZS
T.Sh.4,392.58227
1 Whalebit(CES) به VES
Bs378.927
1 Whalebit(CES) به CLP
$1,670.481
1 Whalebit(CES) به PKR
Rs502.24728
1 Whalebit(CES) به KZT
956.95968
1 Whalebit(CES) به THB
฿58.06656
1 Whalebit(CES) به TWD
NT$54.47298
1 Whalebit(CES) به AED
د.إ6.52893
1 Whalebit(CES) به CHF
Fr1.40541
1 Whalebit(CES) به HKD
HK$13.80504
1 Whalebit(CES) به AMD
֏683.68749
1 Whalebit(CES) به MAD
.د.م16.40238
1 Whalebit(CES) به MXN
$32.71581
1 Whalebit(CES) به SAR
ريال6.67125
1 Whalebit(CES) به ETB
Br269.44734
1 Whalebit(CES) به KES
KSh229.98912
1 Whalebit(CES) به JOD
د.أ1.261311
1 Whalebit(CES) به PLN
6.45777
1 Whalebit(CES) به RON
лв7.75644
1 Whalebit(CES) به SEK
kr16.65144
1 Whalebit(CES) به BGN
лв2.97093
1 Whalebit(CES) به HUF
Ft592.99407
1 Whalebit(CES) به CZK
37.10994
1 Whalebit(CES) به KWD
د.ك0.544374
1 Whalebit(CES) به ILS
5.78175
1 Whalebit(CES) به BOB
Bs12.31068
1 Whalebit(CES) به AZN
3.0243
1 Whalebit(CES) به TJS
SM16.45575
1 Whalebit(CES) به GEL
4.83888
1 Whalebit(CES) به AOA
Kz1,627.62489
1 Whalebit(CES) به BHD
.د.ب0.668904
1 Whalebit(CES) به BMD
$1.779
1 Whalebit(CES) به DKK
kr11.3856
1 Whalebit(CES) به HNL
L46.87665
1 Whalebit(CES) به MUR
80.90892
1 Whalebit(CES) به NAD
$30.63438
1 Whalebit(CES) به NOK
kr17.73663
1 Whalebit(CES) به NZD
$3.07767
1 Whalebit(CES) به PAB
B/.1.779
1 Whalebit(CES) به PGK
K7.4718
1 Whalebit(CES) به QAR
ر.ق6.47556
1 Whalebit(CES) به RSD
дин.178.84287
1 Whalebit(CES) به UZS
soʻm21,695.11848
1 Whalebit(CES) به ALL
L147.92385
1 Whalebit(CES) به ANG
ƒ3.18441
1 Whalebit(CES) به AWG
ƒ3.2022
1 Whalebit(CES) به BBD
$3.558
1 Whalebit(CES) به BAM
KM2.98872
1 Whalebit(CES) به BIF
Fr5,294.304
1 Whalebit(CES) به BND
$2.29491
1 Whalebit(CES) به BSD
$1.779
1 Whalebit(CES) به JMD
$285.26265
1 Whalebit(CES) به KHR
7,173.37275
1 Whalebit(CES) به KMF
Fr752.517
1 Whalebit(CES) به LAK
38,673.91227
1 Whalebit(CES) به LKR
රු541.20738
1 Whalebit(CES) به MDL
L30.13626
1 Whalebit(CES) به MGA
Ar7,977.5697
1 Whalebit(CES) به MOP
P14.232
1 Whalebit(CES) به MVR
27.2187
1 Whalebit(CES) به MWK
MK3,088.53969
1 Whalebit(CES) به MZN
MT113.69589
1 Whalebit(CES) به NPR
रु251.15922
1 Whalebit(CES) به PYG
12,616.668
1 Whalebit(CES) به RWF
Fr2,581.329
1 Whalebit(CES) به SBD
$14.64117
1 Whalebit(CES) به SCR
24.31893
1 Whalebit(CES) به SRD
$70.96431
1 Whalebit(CES) به SVC
$15.56625
1 Whalebit(CES) به SZL
L30.63438
1 Whalebit(CES) به TMT
m6.24429
1 Whalebit(CES) به TND
د.ت5.191122
1 Whalebit(CES) به TTD
$12.07941
1 Whalebit(CES) به UGX
Sh6,198.036
1 Whalebit(CES) به XAF
Fr999.798
1 Whalebit(CES) به XCD
$4.8033
1 Whalebit(CES) به XOF
Fr999.798
1 Whalebit(CES) به XPF
Fr181.458
1 Whalebit(CES) به BWP
P23.74965
1 Whalebit(CES) به BZD
$3.57579
1 Whalebit(CES) به CVE
$168.84489
1 Whalebit(CES) به DJF
Fr314.883
1 Whalebit(CES) به DOP
$113.94495
1 Whalebit(CES) به DZD
د.ج231.30558
1 Whalebit(CES) به FJD
$4.02054
1 Whalebit(CES) به GNF
Fr15,468.405
1 Whalebit(CES) به GTQ
Q13.62714
1 Whalebit(CES) به GYD
$372.48702
1 Whalebit(CES) به ISK
kr217.038

برای درک عمیق‌ تر Whalebit، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Whalebit
کاوشگر بلاک

امروز Whalebit (CES) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CES به واحد USD برابر است با 1.779 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CES نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CES نسبت به USD برابر است با $ 1.779. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Whalebit چقدر است؟
ارزش بازار CES برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CES چقدر است؟
عرضه در گردش CES برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CES چقدر بوده است؟
CES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 11.68679398493145 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08422316231675472 USD رسید.
حجم معاملات CES چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CES برابر است با $ 171.00K USD.
آیا CES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CES مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:34:53 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Whalebit (CES)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد.

ماشین حساب CES به USD

مقدار

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.779 USD

معامله CES

/USDTCES
$1.779
$1.779$1.779
-0.38%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

