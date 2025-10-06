قیمت لحظه‌ ای PHT Stablecoin امروز برابر است با 0.01696 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PHT Stablecoin امروز برابر است با 0.01696 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو PHT Stablecoin

PHT Stablecoin قیمت لحظه ای(PHT)

قیمت لحظه‌ ای 1 PHT به USD:

$0.01696
-0.46%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای PHT Stablecoin (PHT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:00:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PHT Stablecoin (PHT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0169
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01709
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0169
$ 0.01709
--
--
-0.24%

-0.45%

-1.63%

-1.63%

قیمت لحظه‌ ای PHT Stablecoin (PHT) برابر است با $ 0.01696. در 24 ساعت گذشته، PHT در بازه قیمتی حداقل $ 0.0169 تا حداکثر $ 0.01709 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PHT برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PHT در یک ساعت گذشته -0.24%، در 24 ساعت گذشته -0.45% و در 7 روز گذشته -1.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PHT Stablecoin (PHT)

--
$ 6.20K
$ 4.88M
--
287,850,000
MATIC

ارزش بازار فعلی PHT Stablecoin برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.20K. عرضه در گردش PHT برابر است با --، و عرضه کل آن 287850000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.88M است.

تاریخچه قیمت PHT Stablecoin (PHT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت PHT Stablecoin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000784-0.45%
30 روز$ -0.00037-2.14%
60 روز$ -0.00041-2.37%
90 روز$ -0.00004-0.24%
تغییر قیمت امروز PHT Stablecoin

امروز، PHT تغییر $ -0.0000784 (-0.45%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه PHT Stablecoin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00037 (-2.14%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه PHT Stablecoin

با گسترش بازه به 60 روز، PHT تغییر $ -0.00041 (-2.37%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه PHT Stablecoin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00004 (-0.24%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت PHT Stablecoin (PHT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت PHT Stablecoin را ببینید.

PHT StablecoinPHT چیست

استیبل‌ کوین PHT یک استیبل‌ کوین چندزنجیره‌ ای و دارای پشتوانه مازاد است که به پزوی فیلیپین متصل شده است. این استیبل‌ کوین با هدف تسهیل انتقال وجه سریع و کم‌ هزینه، پرداخت‌ های درون‌ زنجیره‌ ای، و تسویه‌ حساب‌ های قابل برنامه‌ ریزی در سراسر فیلیپین و آسیای جنوب‌ شرقی طراحی شده است.

هم اکنون PHT Stablecoin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های PHT Stablecoin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PHT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره PHT Stablecoin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید PHT Stablecoin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت PHT Stablecoin (USD)

ارزش PHT Stablecoin (PHT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PHT Stablecoin (PHT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PHT Stablecoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PHT Stablecoin را بررسی کنید!

توکنومیکس PHT Stablecoin (PHT)

درک، توکنومیکس PHT Stablecoin (PHT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHT بیشتر بدانید!

نحوه خریدPHT Stablecoin (PHT)

آیا به دنبال نحوه خرید PHT Stablecoin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی PHT Stablecoin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PHT به ارزهای محلی

1 PHT Stablecoin(PHT) به VND
446.3024
1 PHT Stablecoin(PHT) به AUD
A$0.0257792
1 PHT Stablecoin(PHT) به GBP
0.0125504
1 PHT Stablecoin(PHT) به EUR
0.014416
1 PHT Stablecoin(PHT) به USD
$0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) به MYR
RM0.071232
1 PHT Stablecoin(PHT) به TRY
0.7116416
1 PHT Stablecoin(PHT) به JPY
¥2.57792
1 PHT Stablecoin(PHT) به ARS
ARS$24.2979136
1 PHT Stablecoin(PHT) به RUB
1.34408
1 PHT Stablecoin(PHT) به INR
1.4962112
1 PHT Stablecoin(PHT) به IDR
Rp282.6665536
1 PHT Stablecoin(PHT) به PHP
1.0038624
1 PHT Stablecoin(PHT) به EGP
￡E.0.8045824
1 PHT Stablecoin(PHT) به BRL
R$0.0910752
1 PHT Stablecoin(PHT) به CAD
C$0.0235744
1 PHT Stablecoin(PHT) به BDT
2.0755648
1 PHT Stablecoin(PHT) به NGN
24.7229312
1 PHT Stablecoin(PHT) به COP
$65.230704
1 PHT Stablecoin(PHT) به ZAR
R.0.2920512
1 PHT Stablecoin(PHT) به UAH
0.7143552
1 PHT Stablecoin(PHT) به TZS
T.Sh.41.8764448
1 PHT Stablecoin(PHT) به VES
Bs3.61248
1 PHT Stablecoin(PHT) به CLP
$15.92544
1 PHT Stablecoin(PHT) به PKR
Rs4.7881472
1 PHT Stablecoin(PHT) به KZT
9.1231232
1 PHT Stablecoin(PHT) به THB
฿0.553744
1 PHT Stablecoin(PHT) به TWD
NT$0.5194848
1 PHT Stablecoin(PHT) به AED
د.إ0.0622432
1 PHT Stablecoin(PHT) به CHF
Fr0.0133984
1 PHT Stablecoin(PHT) به HKD
HK$0.1316096
1 PHT Stablecoin(PHT) به AMD
֏6.5178976
1 PHT Stablecoin(PHT) به MAD
.د.م0.1563712
1 PHT Stablecoin(PHT) به MXN
$0.3118944
1 PHT Stablecoin(PHT) به SAR
ريال0.0636
1 PHT Stablecoin(PHT) به ETB
Br2.5687616
1 PHT Stablecoin(PHT) به KES
KSh2.1925888
1 PHT Stablecoin(PHT) به JOD
د.أ0.01202464
1 PHT Stablecoin(PHT) به PLN
0.0615648
1 PHT Stablecoin(PHT) به RON
лв0.0739456
1 PHT Stablecoin(PHT) به SEK
kr0.1589152
1 PHT Stablecoin(PHT) به BGN
лв0.0283232
1 PHT Stablecoin(PHT) به HUF
Ft5.657008
1 PHT Stablecoin(PHT) به CZK
0.3539552
1 PHT Stablecoin(PHT) به KWD
د.ك0.00518976
1 PHT Stablecoin(PHT) به ILS
0.05512
1 PHT Stablecoin(PHT) به BOB
Bs0.1173632
1 PHT Stablecoin(PHT) به AZN
0.028832
1 PHT Stablecoin(PHT) به TJS
SM0.15688
1 PHT Stablecoin(PHT) به GEL
0.0461312
1 PHT Stablecoin(PHT) به AOA
Kz15.5168736
1 PHT Stablecoin(PHT) به BHD
.د.ب0.00637696
1 PHT Stablecoin(PHT) به BMD
$0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) به DKK
kr0.108544
1 PHT Stablecoin(PHT) به HNL
L0.446896
1 PHT Stablecoin(PHT) به MUR
0.7713408
1 PHT Stablecoin(PHT) به NAD
$0.2920512
1 PHT Stablecoin(PHT) به NOK
kr0.1692608
1 PHT Stablecoin(PHT) به NZD
$0.0293408
1 PHT Stablecoin(PHT) به PAB
B/.0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) به PGK
K0.071232
1 PHT Stablecoin(PHT) به QAR
ر.ق0.0617344
1 PHT Stablecoin(PHT) به RSD
дин.1.7060064
1 PHT Stablecoin(PHT) به UZS
soʻm206.8292352
1 PHT Stablecoin(PHT) به ALL
L1.410224
1 PHT Stablecoin(PHT) به ANG
ƒ0.0303584
1 PHT Stablecoin(PHT) به AWG
ƒ0.030528
1 PHT Stablecoin(PHT) به BBD
$0.03392
1 PHT Stablecoin(PHT) به BAM
KM0.0284928
1 PHT Stablecoin(PHT) به BIF
Fr50.47296
1 PHT Stablecoin(PHT) به BND
$0.0218784
1 PHT Stablecoin(PHT) به BSD
$0.01696
1 PHT Stablecoin(PHT) به JMD
$2.719536
1 PHT Stablecoin(PHT) به KHR
68.38696
1 PHT Stablecoin(PHT) به KMF
Fr7.17408
1 PHT Stablecoin(PHT) به LAK
368.6956448
1 PHT Stablecoin(PHT) به LKR
රු5.1595712
1 PHT Stablecoin(PHT) به MDL
L0.2873024
1 PHT Stablecoin(PHT) به MGA
Ar76.053728
1 PHT Stablecoin(PHT) به MOP
P0.13568
1 PHT Stablecoin(PHT) به MVR
0.259488
1 PHT Stablecoin(PHT) به MWK
MK29.4444256
1 PHT Stablecoin(PHT) به MZN
MT1.0839136
1 PHT Stablecoin(PHT) به NPR
रु2.3944128
1 PHT Stablecoin(PHT) به PYG
120.28032
1 PHT Stablecoin(PHT) به RWF
Fr24.60896
1 PHT Stablecoin(PHT) به SBD
$0.1395808
1 PHT Stablecoin(PHT) به SCR
0.2318432
1 PHT Stablecoin(PHT) به SRD
$0.6765344
1 PHT Stablecoin(PHT) به SVC
$0.1484
1 PHT Stablecoin(PHT) به SZL
L0.2920512
1 PHT Stablecoin(PHT) به TMT
m0.0595296
1 PHT Stablecoin(PHT) به TND
د.ت0.04948928
1 PHT Stablecoin(PHT) به TTD
$0.1151584
1 PHT Stablecoin(PHT) به UGX
Sh59.08864
1 PHT Stablecoin(PHT) به XAF
Fr9.53152
1 PHT Stablecoin(PHT) به XCD
$0.045792
1 PHT Stablecoin(PHT) به XOF
Fr9.53152
1 PHT Stablecoin(PHT) به XPF
Fr1.72992
1 PHT Stablecoin(PHT) به BWP
P0.226416
1 PHT Stablecoin(PHT) به BZD
$0.0340896
1 PHT Stablecoin(PHT) به CVE
$1.6096736
1 PHT Stablecoin(PHT) به DJF
Fr3.00192
1 PHT Stablecoin(PHT) به DOP
$1.086288
1 PHT Stablecoin(PHT) به DZD
د.ج2.2051392
1 PHT Stablecoin(PHT) به FJD
$0.0383296
1 PHT Stablecoin(PHT) به GNF
Fr147.4672
1 PHT Stablecoin(PHT) به GTQ
Q0.1299136
1 PHT Stablecoin(PHT) به GYD
$3.5510848
1 PHT Stablecoin(PHT) به ISK
kr2.06912

منابع PHT Stablecoin

برای درک عمیق‌ تر PHT Stablecoin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی PHT Stablecoin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره PHT Stablecoin

امروز PHT Stablecoin (PHT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PHT به واحد USD برابر است با 0.01696 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PHT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PHT نسبت به USD برابر است با $ 0.01696. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PHT Stablecoin چقدر است؟
ارزش بازار PHT برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PHT چقدر است؟
عرضه در گردش PHT برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHT چقدر بوده است؟
PHT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PHT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PHT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات PHT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHT برابر است با $ 6.20K USD.
آیا PHT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PHT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHT مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PHT Stablecoin (PHT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب PHT به USD

مقدار

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01696 USD

معامله PHT

/USDTPHT
$0.01696
$0.01696$0.01696
-0.45%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

