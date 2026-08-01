قیمت امروز Unitas

قیمت لحظه‌ ای Unitas (UP) در حال حاضر برابر با $ 0.41918 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UP به USD برابر با $ 0.41918 برای هر UP می‌ باشد.

توکن Unitas در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- UP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UP در بازه‌ ای بین $ 0.39128 (حداقل) و $ 0.44179 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +18.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 82.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Unitas (UP)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 82.06K$ 82.06K $ 82.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 419.18M$ 419.18M $ 419.18M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Unitas برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 82.06K. عرضه در گردش UP برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 419.18M است.