قیمت امروز Echelon

قیمت لحظه‌ ای Echelon (ECHELON) در حال حاضر برابر با $ 0.06501 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ECHELON به USD برابر با $ 0.06501 برای هر ECHELON می‌ باشد.

توکن Echelon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ECHELON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ECHELON در بازه‌ ای بین $ 0.06189 (حداقل) و $ 0.068 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ECHELON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.51% و در هفت روز اخیر به میزان +1.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 66.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Echelon (ECHELON)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی APTOS

ارزش بازار فعلی Echelon برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 66.66K. عرضه در گردش ECHELON برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.50M است.