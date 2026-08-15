قیمت امروز ARCS

قیمت لحظه‌ ای ARCS (ARCS) در حال حاضر برابر با $ 0.01018 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARCS به USD برابر با $ 0.01018 برای هر ARCS می‌ باشد.

توکن ARCS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3857 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 ARCS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARCS در بازه‌ ای بین $ 0.01011 (حداقل) و $ 0.01023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.98607749 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00003884445279644 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARCS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +3.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.89K رسیده است.

اطلاعات بازار ARCS (ARCS)

رتبه No.3857 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 34.89K$ 34.89K $ 34.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.90M$ 50.90M $ 50.90M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 عرضه کل 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ARCS برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.89K. عرضه در گردش ARCS برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 5000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.90M است.