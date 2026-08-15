قیمت امروز ARC

قیمت لحظه‌ ای ARC (ARC) در حال حاضر برابر با $ 0.000548 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARC به USD برابر با $ 0.000548 برای هر ARC می‌ باشد.

توکن ARC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1568 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 564.44K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.03B ARC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARC در بازه‌ ای بین $ 0.000517 (حداقل) و $ 0.000567 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.308013194785778 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARC طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 457.92 رسیده است.

اطلاعات بازار ARC (ARC)

رتبه No.1568 ارزش بازار $ 564.44K$ 564.44K $ 564.44K حجم (24 ساعته) $ 457.92$ 457.92 $ 457.92 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 564.44K$ 564.44K $ 564.44K سرمایه در گردش 1.03B 1.03B 1.03B حداکثر عرضه 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 عرضه کل 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ARC برابر است با $ 564.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 457.92. عرضه در گردش ARC برابر است با 1.03B، و عرضه کل آن 1030000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 564.44K است.