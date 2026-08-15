قیمت امروز Immunefi

قیمت لحظه‌ ای Immunefi (IMU) در حال حاضر برابر با $ 0.002751 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 26.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IMU به USD برابر با $ 0.002751 برای هر IMU می‌ باشد.

توکن Immunefi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- IMU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IMU در بازه‌ ای بین $ 0.002622 (حداقل) و $ 0.003882 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IMU طی یک ساعت گذشته به میزان -1.97% و در هفت روز اخیر به میزان -15.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Immunefi (IMU)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 104.01K$ 104.01K $ 104.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.51M$ 27.51M $ 27.51M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Immunefi برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.01K. عرضه در گردش IMU برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.51M است.