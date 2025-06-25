H

پروتکل Humanity یک شبکه هویت غیرمتمرکز است که برای اثبات انسان بودن واقعی و منحصر ب هفرد شما طراحی شده، بدون اینکه حریم خصوصیتان را به خطر بیندازد.با بهره گیری از رمزنگاری Zero-Knowledge، این پروتکل به هر فرد امکان میدهد تنها با یک اسکن ساده از کف دست، انسان بودن خود را تأیید کرده و هویتی ایمن و مقاوم در برابر حملات Sybil ایجاد کند که در سراسر اینترنت و حتی در دنیای واقعی قابل استفاده است.Humanity Protocol در حال ساخت لایهای از اعتماد است که اینترنت تاکنون از آن بیبهره بوده؛ تأیید انسان بودن، بدون فاشکردن هویت.

نامH

رتبهNo.307

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)1.03%

تامین گردش2,119,259,306

حداکثر عرضه10,000,000,000

عرضه کل10,000,000,000

نرخ گردش0.2119%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.15748596182897467,2025-06-25

کمترین قیمت0.01799202366031281,2025-06-27

بلاک چین عمومیETH

