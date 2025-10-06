قیمت لحظه‌ ای Everlyn AI امروز برابر است با 0.1333 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LYN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LYN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Everlyn AI امروز برابر است با 0.1333 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LYN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LYN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Everlyn AI

Everlyn AI قیمت لحظه ای(LYN)

قیمت لحظه‌ ای 1 LYN به USD:

-1.91%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Everlyn AI (LYN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:52:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Everlyn AI (LYN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-2.42%

-1.91%

-1.63%

-1.63%

قیمت لحظه‌ ای Everlyn AI (LYN) برابر است با $ 0.1333. در 24 ساعت گذشته، LYN در بازه قیمتی حداقل $ 0.132 تا حداکثر $ 0.1493 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LYN برابر با $ 1.0104430541406704 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.11034281556094892 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LYN در یک ساعت گذشته -2.42%، در 24 ساعت گذشته -1.91% و در 7 روز گذشته -1.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Everlyn AI (LYN)

No.662

25.56%

BSC

ارزش بازار فعلی Everlyn AI برابر است با $ 34.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 350.19K. عرضه در گردش LYN برابر است با 255.64M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 133.30M است.

تاریخچه قیمت Everlyn AI (LYN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Everlyn AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.002598-1.91%
30 روز$ +0.0333+33.30%
60 روز$ +0.0333+33.30%
90 روز$ +0.0333+33.30%
تغییر قیمت امروز Everlyn AI

امروز، LYN تغییر $ -0.002598 (-1.91%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Everlyn AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0333 (+33.30%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Everlyn AI

با گسترش بازه به 60 روز، LYN تغییر $ +0.0333 (+33.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Everlyn AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0333 (+33.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Everlyn AI (LYN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Everlyn AI را ببینید.

Everlyn AILYN چیست

هوش مصنوعی اِورلین (Everlyn AI) نخستین پروتکل ویدئویی بومی وب3 به شمار می‌ رود که با تکیه بر مدل بنیادین اختصاصی خود با نام Everlyn-1 قادر است ظرف تنها 25 ثانیه ویدئوهایی با کیفیتی سینمایی تولید کند.

هم اکنون Everlyn AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Everlyn AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LYN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Everlyn AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Everlyn AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Everlyn AI (USD)

ارزش Everlyn AI (LYN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Everlyn AI (LYN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Everlyn AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Everlyn AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Everlyn AI (LYN)

درک، توکنومیکس Everlyn AI (LYN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LYN بیشتر بدانید!

نحوه خریدEverlyn AI (LYN)

آیا به دنبال نحوه خرید Everlyn AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Everlyn AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LYN به ارزهای محلی

1 Everlyn AI(LYN) به VND
3,507.7895
1 Everlyn AI(LYN) به AUD
A$0.202616
1 Everlyn AI(LYN) به GBP
0.098642
1 Everlyn AI(LYN) به EUR
0.113305
1 Everlyn AI(LYN) به USD
$0.1333
1 Everlyn AI(LYN) به MYR
RM0.55986
1 Everlyn AI(LYN) به TRY
5.593268
1 Everlyn AI(LYN) به JPY
¥20.2616
1 Everlyn AI(LYN) به ARS
ARS$190.973578
1 Everlyn AI(LYN) به RUB
10.564025
1 Everlyn AI(LYN) به INR
11.759726
1 Everlyn AI(LYN) به IDR
Rp2,221.665778
1 Everlyn AI(LYN) به PHP
7.890027
1 Everlyn AI(LYN) به EGP
￡E.6.323752
1 Everlyn AI(LYN) به BRL
R$0.715821
1 Everlyn AI(LYN) به CAD
C$0.185287
1 Everlyn AI(LYN) به BDT
16.313254
1 Everlyn AI(LYN) به NGN
194.314076
1 Everlyn AI(LYN) به COP
$512.691795
1 Everlyn AI(LYN) به ZAR
R.2.295426
1 Everlyn AI(LYN) به UAH
5.614596
1 Everlyn AI(LYN) به TZS
T.Sh.329.135029
1 Everlyn AI(LYN) به VES
Bs28.3929
1 Everlyn AI(LYN) به CLP
$125.1687
1 Everlyn AI(LYN) به PKR
Rs37.633256
1 Everlyn AI(LYN) به KZT
71.704736
1 Everlyn AI(LYN) به THB
฿4.352245
1 Everlyn AI(LYN) به TWD
NT$4.082979
1 Everlyn AI(LYN) به AED
د.إ0.489211
1 Everlyn AI(LYN) به CHF
Fr0.105307
1 Everlyn AI(LYN) به HKD
HK$1.034408
1 Everlyn AI(LYN) به AMD
֏51.228523
1 Everlyn AI(LYN) به MAD
.د.م1.229026
1 Everlyn AI(LYN) به MXN
$2.451387
1 Everlyn AI(LYN) به SAR
ريال0.499875
1 Everlyn AI(LYN) به ETB
Br20.189618
1 Everlyn AI(LYN) به KES
KSh17.233024
1 Everlyn AI(LYN) به JOD
د.أ0.0945097
1 Everlyn AI(LYN) به PLN
0.483879
1 Everlyn AI(LYN) به RON
лв0.581188
1 Everlyn AI(LYN) به SEK
kr1.249021
1 Everlyn AI(LYN) به BGN
лв0.222611
1 Everlyn AI(LYN) به HUF
Ft44.462215
1 Everlyn AI(LYN) به CZK
2.781971
1 Everlyn AI(LYN) به KWD
د.ك0.0407898
1 Everlyn AI(LYN) به ILS
0.433225
1 Everlyn AI(LYN) به BOB
Bs0.922436
1 Everlyn AI(LYN) به AZN
0.22661
1 Everlyn AI(LYN) به TJS
SM1.233025
1 Everlyn AI(LYN) به GEL
0.362576
1 Everlyn AI(LYN) به AOA
Kz121.957503
1 Everlyn AI(LYN) به BHD
.د.ب0.0501208
1 Everlyn AI(LYN) به BMD
$0.1333
1 Everlyn AI(LYN) به DKK
kr0.85312
1 Everlyn AI(LYN) به HNL
L3.512455
1 Everlyn AI(LYN) به MUR
6.062484
1 Everlyn AI(LYN) به NAD
$2.295426
1 Everlyn AI(LYN) به NOK
kr1.330334
1 Everlyn AI(LYN) به NZD
$0.230609
1 Everlyn AI(LYN) به PAB
B/.0.1333
1 Everlyn AI(LYN) به PGK
K0.55986
1 Everlyn AI(LYN) به QAR
ر.ق0.485212
1 Everlyn AI(LYN) به RSD
дин.13.408647
1 Everlyn AI(LYN) به UZS
soʻm1,625.609496
1 Everlyn AI(LYN) به ALL
L11.083895
1 Everlyn AI(LYN) به ANG
ƒ0.238607
1 Everlyn AI(LYN) به AWG
ƒ0.23994
1 Everlyn AI(LYN) به BBD
$0.2666
1 Everlyn AI(LYN) به BAM
KM0.223944
1 Everlyn AI(LYN) به BIF
Fr396.7008
1 Everlyn AI(LYN) به BND
$0.171957
1 Everlyn AI(LYN) به BSD
$0.1333
1 Everlyn AI(LYN) به JMD
$21.374655
1 Everlyn AI(LYN) به KHR
537.498925
1 Everlyn AI(LYN) به KMF
Fr56.3859
1 Everlyn AI(LYN) به LAK
2,897.826029
1 Everlyn AI(LYN) به LKR
රු40.552526
1 Everlyn AI(LYN) به MDL
L2.258102
1 Everlyn AI(LYN) به MGA
Ar597.75719
1 Everlyn AI(LYN) به MOP
P1.0664
1 Everlyn AI(LYN) به MVR
2.03949
1 Everlyn AI(LYN) به MWK
MK231.423463
1 Everlyn AI(LYN) به MZN
MT8.519203
1 Everlyn AI(LYN) به NPR
रु18.819294
1 Everlyn AI(LYN) به PYG
945.3636
1 Everlyn AI(LYN) به RWF
Fr193.4183
1 Everlyn AI(LYN) به SBD
$1.097059
1 Everlyn AI(LYN) به SCR
1.822211
1 Everlyn AI(LYN) به SRD
$5.317337
1 Everlyn AI(LYN) به SVC
$1.166375
1 Everlyn AI(LYN) به SZL
L2.295426
1 Everlyn AI(LYN) به TMT
m0.467883
1 Everlyn AI(LYN) به TND
د.ت0.3889694
1 Everlyn AI(LYN) به TTD
$0.905107
1 Everlyn AI(LYN) به UGX
Sh464.4172
1 Everlyn AI(LYN) به XAF
Fr74.9146
1 Everlyn AI(LYN) به XCD
$0.35991
1 Everlyn AI(LYN) به XOF
Fr74.9146
1 Everlyn AI(LYN) به XPF
Fr13.5966
1 Everlyn AI(LYN) به BWP
P1.779555
1 Everlyn AI(LYN) به BZD
$0.267933
1 Everlyn AI(LYN) به CVE
$12.651503
1 Everlyn AI(LYN) به DJF
Fr23.5941
1 Everlyn AI(LYN) به DOP
$8.537865
1 Everlyn AI(LYN) به DZD
د.ج17.331666
1 Everlyn AI(LYN) به FJD
$0.301258
1 Everlyn AI(LYN) به GNF
Fr1,159.0435
1 Everlyn AI(LYN) به GTQ
Q1.021078
1 Everlyn AI(LYN) به GYD
$27.910354
1 Everlyn AI(LYN) به ISK
kr16.2626

منابع Everlyn AI

برای درک عمیق‌ تر Everlyn AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Everlyn AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Everlyn AI

امروز Everlyn AI (LYN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LYN به واحد USD برابر است با 0.1333 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LYN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LYN نسبت به USD برابر است با $ 0.1333. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Everlyn AI چقدر است؟
ارزش بازار LYN برابر است با $ 34.08M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LYN چقدر است؟
عرضه در گردش LYN برابر است با 255.64M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LYN چقدر بوده است؟
LYN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.0104430541406704 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LYN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LYN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.11034281556094892 USD رسید.
حجم معاملات LYN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LYN برابر است با $ 350.19K USD.
آیا LYN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LYN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LYN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:52:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Everlyn AI (LYN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

