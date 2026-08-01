قیمت امروز MicroVisionChain

قیمت لحظه‌ ای MicroVisionChain (SPACEMVC) در حال حاضر برابر با $ 0.015838 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPACEMVC به USD برابر با $ 0.015838 برای هر SPACEMVC می‌ باشد.

توکن MicroVisionChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4207 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SPACEMVC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPACEMVC در بازه‌ ای بین $ 0.015533 (حداقل) و $ 0.018927 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 37.566996466593714 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00762365156424287 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPACEMVC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.52% و در هفت روز اخیر به میزان -20.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.19K رسیده است.

اطلاعات بازار MicroVisionChain (SPACEMVC)

رتبه No.4207 ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 332.60K$ 332.60K $ 332.60K سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 بلاک چین عمومی SPACE

ارزش بازار فعلی MicroVisionChain برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.19K. عرضه در گردش SPACEMVC برابر است با --، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 332.60K است.