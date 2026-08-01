قیمت امروز PUNKVISM

قیمت لحظه‌ ای PUNKVISM (PVT) در حال حاضر برابر با $ 0.0001305 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PVT به USD برابر با $ 0.0001305 برای هر PVT می‌ باشد.

توکن PUNKVISM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PVT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PVT در بازه‌ ای بین $ 0.0001181 (حداقل) و $ 0.0001368 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PVT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.44% و در هفت روز اخیر به میزان -7.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 40.94K رسیده است.

اطلاعات بازار PUNKVISM (PVT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی PUNKVISM برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 40.94K. عرضه در گردش PVT برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.31M است.