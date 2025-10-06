قیمت لحظه‌ ای Taiwan Semiconductor امروز برابر است با 298.92 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Taiwan Semiconductor امروز برابر است با 298.92 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TSMON

اطلاعات قیمت TSMON

وب‌سایت رسمی TSMON

توکنومیکس TSMON

پیش‌بینی قیمت TSMON

تاریخچه TSMON

راهنمای خرید TSMON

مبدل TSMON به ارز فیات

اسپات TSMON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor قیمت لحظه ای(TSMON)

قیمت لحظه‌ ای 1 TSMON به USD:

$298.92
$298.92$298.92
+0.32%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Taiwan Semiconductor (TSMON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Taiwan Semiconductor (TSMON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 294.79
$ 294.79$ 294.79
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 301.54
$ 301.54$ 301.54
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 294.79
$ 294.79$ 294.79

$ 301.54
$ 301.54$ 301.54

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.20%

+0.32%

-0.86%

-0.86%

قیمت لحظه‌ ای Taiwan Semiconductor (TSMON) برابر است با $ 298.92. در 24 ساعت گذشته، TSMON در بازه قیمتی حداقل $ 294.79 تا حداکثر $ 301.54 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TSMON برابر با $ 315.98059769287 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 228.88466810009672 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TSMON در یک ساعت گذشته +0.20%، در 24 ساعت گذشته +0.32% و در 7 روز گذشته -0.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2129

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 57.48K
$ 57.48K$ 57.48K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

3.93K
3.93K 3.93K

3,930.16337971
3,930.16337971 3,930.16337971

ETH

ارزش بازار فعلی Taiwan Semiconductor برابر است با $ 1.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.48K. عرضه در گردش TSMON برابر است با 3.93K، و عرضه کل آن 3930.16337971 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.17M است.

تاریخچه قیمت Taiwan Semiconductor (TSMON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Taiwan Semiconductor برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.9535+0.32%
30 روز$ +25.53+9.33%
60 روز$ +98.92+49.46%
90 روز$ +98.92+49.46%
تغییر قیمت امروز Taiwan Semiconductor

امروز، TSMON تغییر $ +0.9535 (+0.32%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Taiwan Semiconductor

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +25.53 (+9.33%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Taiwan Semiconductor

با گسترش بازه به 60 روز، TSMON تغییر $ +98.92 (+49.46%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Taiwan Semiconductor

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +98.92 (+49.46%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Taiwan Semiconductor (TSMON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Taiwan Semiconductor را ببینید.

Taiwan SemiconductorTSMON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Taiwan Semiconductor در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Taiwan Semiconductor خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TSMON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Taiwan Semiconductor را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Taiwan Semiconductor شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Taiwan Semiconductor (USD)

ارزش Taiwan Semiconductor (TSMON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Taiwan Semiconductor (TSMON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Taiwan Semiconductor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Taiwan Semiconductor را بررسی کنید!

توکنومیکس Taiwan Semiconductor (TSMON)

درک، توکنومیکس Taiwan Semiconductor (TSMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TSMON بیشتر بدانید!

نحوه خریدTaiwan Semiconductor (TSMON)

آیا به دنبال نحوه خرید Taiwan Semiconductor هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Taiwan Semiconductor را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TSMON به ارزهای محلی

1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به VND
7,866,079.8
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به AUD
A$454.3584
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به GBP
221.2008
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به EUR
254.082
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به USD
$298.92
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MYR
RM1,255.464
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TRY
12,542.6832
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به JPY
¥45,435.84
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ARS
ARS$428,250.7272
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به RUB
23,683.4316
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به INR
26,370.7224
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به IDR
Rp4,981,998.0072
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به PHP
17,669.1612
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به EGP
￡E.14,180.7648
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BRL
R$1,605.2004
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به CAD
C$415.4988
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BDT
36,581.8296
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به NGN
435,741.6624
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به COP
$1,149,691.158
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ZAR
R.5,144.4132
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به UAH
12,590.5104
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TZS
T.Sh.738,072.3396
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به VES
Bs63,669.96
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به CLP
$280,984.8
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به PKR
Rs84,391.0944
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به KZT
160,795.0464
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به THB
฿9,744.792
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TWD
NT$9,155.9196
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به AED
د.إ1,097.0364
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به CHF
Fr236.1468
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به HKD
HK$2,319.6192
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به AMD
֏114,877.9452
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MAD
.د.م2,756.0424
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MXN
$5,497.1388
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SAR
ريال1,120.95
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ETB
Br45,274.4232
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به KES
KSh38,644.3776
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به JOD
د.أ211.93428
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به PLN
1,085.0796
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به RON
лв1,303.2912
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SEK
kr2,797.8912
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BGN
лв499.1964
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به HUF
Ft99,671.8848
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به CZK
6,232.482
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به KWD
د.ك91.46952
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ILS
971.49
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BOB
Bs2,068.5264
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به AZN
508.164
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TJS
SM2,765.01
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به GEL
813.0624
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به AOA
Kz273,484.8972
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BHD
.د.ب112.39392
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BMD
$298.92
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به DKK
kr1,913.088
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به HNL
L7,876.542
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MUR
13,594.8816
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به NAD
$5,147.4024
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به NOK
kr2,980.2324
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به NZD
$517.1316
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به PAB
B/.298.92
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به PGK
K1,255.464
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به QAR
ر.ق1,088.0688
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به RSD
дин.30,053.4168
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به UZS
soʻm3,645,365.2704
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ALL
L24,855.198
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ANG
ƒ535.0668
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به AWG
ƒ538.056
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BBD
$597.84
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BAM
KM502.1856
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BIF
Fr889,585.92
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BND
$385.6068
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BSD
$298.92
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به JMD
$47,931.822
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به KHR
1,205,320.17
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به KMF
Fr126,443.16
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به LAK
6,498,260.7396
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به LKR
රු90,937.4424
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MDL
L5,063.7048
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MGA
Ar1,340,446.956
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MOP
P2,391.36
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MVR
4,573.476
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MWK
MK518,958.0012
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به MZN
MT19,103.9772
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به NPR
रु42,201.5256
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به PYG
2,119,940.64
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به RWF
Fr433,732.92
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SBD
$2,460.1116
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SCR
4,086.2364
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SRD
$11,923.9188
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SVC
$2,615.55
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به SZL
L5,147.4024
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TMT
m1,049.2092
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TND
د.ت872.24856
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به TTD
$2,029.6668
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به UGX
Sh1,041,437.28
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به XAF
Fr167,993.04
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به XCD
$807.084
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به XOF
Fr167,993.04
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به XPF
Fr30,489.84
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BWP
P3,990.582
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به BZD
$600.8292
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به CVE
$28,370.4972
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به DJF
Fr52,908.84
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به DOP
$19,145.826
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به DZD
د.ج38,865.5784
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به FJD
$675.5592
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به GNF
Fr2,599,109.4
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به GTQ
Q2,289.7272
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به GYD
$62,587.8696
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) به ISK
kr36,468.24

منابع Taiwan Semiconductor

برای درک عمیق‌ تر Taiwan Semiconductor، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Taiwan Semiconductor
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Taiwan Semiconductor

امروز Taiwan Semiconductor (TSMON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TSMON به واحد USD برابر است با 298.92 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TSMON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TSMON نسبت به USD برابر است با $ 298.92. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Taiwan Semiconductor چقدر است؟
ارزش بازار TSMON برابر است با $ 1.17M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TSMON چقدر است؟
عرضه در گردش TSMON برابر است با 3.93K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TSMON چقدر بوده است؟
TSMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 315.98059769287 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TSMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TSMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 228.88466810009672 USD رسید.
حجم معاملات TSMON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TSMON برابر است با $ 57.48K USD.
آیا TSMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TSMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TSMON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:23 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Taiwan Semiconductor (TSMON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TSMON به USD

مقدار

TSMON
TSMON
USD
USD

1 TSMON = 298.92 USD

معامله TSMON

/USDTTSMON
$298.92
$298.92$298.92
+0.33%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,150.01
$114,150.01$114,150.01

-0.71%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,126.48
$4,126.48$4,126.48

-1.11%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05382
$0.05382$0.05382

-3.39%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.88
$200.88$200.88

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1377
$4.1377$4.1377

-20.21%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,126.48
$4,126.48$4,126.48

-1.11%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,150.01
$114,150.01$114,150.01

-0.71%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.88
$200.88$200.88

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6337
$2.6337$2.6337

-1.03%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,138.38
$1,138.38$1,138.38

-0.46%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001205
$0.001205$0.001205

+100.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01760
$0.01760$0.01760

+76.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1557
$0.1557$0.1557

+211.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000294
$0.0000000000294$0.0000000000294

+188.23%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04301
$0.04301$0.04301

+115.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01760
$0.01760$0.01760

+76.00%