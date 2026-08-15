قیمت امروز Grvt

قیمت لحظه‌ ای Grvt (GRVT) در حال حاضر برابر با $ 0,3026 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRVT به USD برابر با $ 0,3026 برای هر GRVT می‌ باشد.

توکن Grvt در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- GRVT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRVT در بازه‌ ای بین $ 0,2839 (حداقل) و $ 0,3359 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRVT طی یک ساعت گذشته به میزان +3,48% و در هفت روز اخیر به میزان +5,61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.95M رسیده است.

اطلاعات بازار Grvt (GRVT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 302,60M$ 302,60M $ 302,60M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Grvt برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.95M. عرضه در گردش GRVT برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 302,60M است.