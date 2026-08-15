قیمت امروز PAX Gold

قیمت لحظه‌ ای PAX Gold (GOLD(PAXG)) در حال حاضر برابر با $ 4,377.89 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOLD(PAXG) به USD برابر با $ 4,377.89 برای هر GOLD(PAXG) می‌ باشد.

توکن PAX Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #35 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.00B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 456.89K GOLD(PAXG) می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOLD(PAXG) در بازه‌ ای بین $ 4,368.64 (حداقل) و $ 4,391.22 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,622.805718077154 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,387.97650287 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOLD(PAXG) طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 700.94K رسیده است.

اطلاعات بازار PAX Gold (GOLD(PAXG))

رتبه No.35 ارزش بازار $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B حجم (24 ساعته) $ 700.94K$ 700.94K $ 700.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B سرمایه در گردش 456.89K 456.89K 456.89K حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 456,894.511 456,894.511 456,894.511 سهم بازار 0.08% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی PAX Gold برابر است با $ 2.00B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 700.94K. عرضه در گردش GOLD(PAXG) برابر است با 456.89K، و عرضه کل آن 456894.511 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.00B است.