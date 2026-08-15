قیمت امروز Harvest Finance

قیمت لحظه‌ ای Harvest Finance (FARM) در حال حاضر برابر با $ 5.217 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FARM به USD برابر با $ 5.217 برای هر FARM می‌ باشد.

توکن Harvest Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1339 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.51M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 672.18K FARM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FARM در بازه‌ ای بین $ 4.994 (حداقل) و $ 5.397 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 660.109464612 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 4.875650289925602 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FARM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +0.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Harvest Finance (FARM)

رتبه No.1339 ارزش بازار $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M حجم (24 ساعته) $ 67.43K$ 67.43K $ 67.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M سرمایه در گردش 672.18K 672.18K 672.18K عرضه کل 690,420 690,420 690,420 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Harvest Finance برابر است با $ 3.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.43K. عرضه در گردش FARM برابر است با 672.18K، و عرضه کل آن 690420 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.60M است.