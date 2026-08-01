قیمت امروز D. Energy

قیمت لحظه‌ ای D. Energy (WATT) در حال حاضر برابر با $ 0.03998 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WATT به USD برابر با $ 0.03998 برای هر WATT می‌ باشد.

توکن D. Energy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WATT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WATT در بازه‌ ای بین $ 0.03856 (حداقل) و $ 0.0412 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WATT طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.26K رسیده است.

اطلاعات بازار D. Energy (WATT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 2.26K$ 2.26K $ 2.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.98M$ 47.98M $ 47.98M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 بلاک چین عمومی WATT

ارزش بازار فعلی D. Energy برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.26K. عرضه در گردش WATT برابر است با --، و عرضه کل آن 1200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.98M است.