قیمت لحظه‌ ای BluWhale AI امروز برابر است با 0.01974 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLUAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLUAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو BluWhale AI

BluWhale AI قیمت لحظه ای(BLUAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 BLUAI به USD:

$0.01975
$0.01975$0.01975
-12.61%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای BluWhale AI (BLUAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:32:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BluWhale AI (BLUAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01932
$ 0.01932$ 0.01932
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02743
$ 0.02743$ 0.02743
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01932
$ 0.01932$ 0.01932

$ 0.02743
$ 0.02743$ 0.02743

--
----

--
----

-1.55%

-12.61%

+294.80%

+294.80%

قیمت لحظه‌ ای BluWhale AI (BLUAI) برابر است با $ 0.01974. در 24 ساعت گذشته، BLUAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.01932 تا حداکثر $ 0.02743 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BLUAI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BLUAI در یک ساعت گذشته -1.55%، در 24 ساعت گذشته -12.61% و در 7 روز گذشته +294.80% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 197.40M
$ 197.40M$ 197.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

ارزش بازار فعلی BluWhale AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.00M. عرضه در گردش BLUAI برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 197.40M است.

تاریخچه قیمت BluWhale AI (BLUAI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت BluWhale AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0028498-12.61%
30 روز$ +0.01474+294.80%
60 روز$ +0.01474+294.80%
90 روز$ +0.01474+294.80%
تغییر قیمت امروز BluWhale AI

امروز، BLUAI تغییر $ -0.0028498 (-12.61%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه BluWhale AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.01474 (+294.80%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه BluWhale AI

با گسترش بازه به 60 روز، BLUAI تغییر $ +0.01474 (+294.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه BluWhale AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.01474 (+294.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت BluWhale AI (BLUAI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت BluWhale AI را ببینید.

BluWhale AIBLUAI چیست

BluWhale لایه هوش وب3 است که برنامه‌های هوشمند، عامل‌های هوش مصنوعی و مدل‌ها را از طریق هماهنگی منابع و با استفاده از پروتکل زمینه مدل برای مقیاس‌بندی روی زنجیره، قدرت می‌بخشد. در سال‌های گذشته، BluWhale شبکه هوش مصنوعی خود (بازار دو طرفه) را به 4780 حساب سازمانی و بیش از 3,500,000 کیف پول یکتا گسترش داده و بیش از 800 میلیون کیف پول را در 37 زنجیره به یک ساختار گراف جهانی پردازش کرده است. در حالی که Graph، OriginTrail و MindNetwork زیرساخت مشابهی طراحی کرده‌اند، مقیاس‌پذیری آن‌ها برای هوش مصنوعی به شدت محدود است، به دلیل تعداد و سرعت نودهایی که زیرگراف‌ها می‌توانند تولید و اجرا کنند.

هم اکنون BluWhale AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های BluWhale AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BLUAI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره BluWhale AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید BluWhale AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت BluWhale AI (USD)

ارزش BluWhale AI (BLUAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BluWhale AI (BLUAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BluWhale AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BluWhale AI را بررسی کنید!

توکنومیکس BluWhale AI (BLUAI)

درک، توکنومیکس BluWhale AI (BLUAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLUAI بیشتر بدانید!

نحوه خریدBluWhale AI (BLUAI)

آیا به دنبال نحوه خرید BluWhale AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی BluWhale AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BLUAI به ارزهای محلی

1 BluWhale AI(BLUAI) به VND
519.4581
1 BluWhale AI(BLUAI) به AUD
A$0.0300048
1 BluWhale AI(BLUAI) به GBP
0.0146076
1 BluWhale AI(BLUAI) به EUR
0.016779
1 BluWhale AI(BLUAI) به USD
$0.01974
1 BluWhale AI(BLUAI) به MYR
RM0.082908
1 BluWhale AI(BLUAI) به TRY
0.828093
1 BluWhale AI(BLUAI) به JPY
¥2.98074
1 BluWhale AI(BLUAI) به ARS
ARS$28.2807084
1 BluWhale AI(BLUAI) به RUB
1.5641976
1 BluWhale AI(BLUAI) به INR
1.7426472
1 BluWhale AI(BLUAI) به IDR
Rp328.9998684
1 BluWhale AI(BLUAI) به PHP
1.1670288
1 BluWhale AI(BLUAI) به EGP
￡E.0.9364656
1 BluWhale AI(BLUAI) به BRL
R$0.1060038
1 BluWhale AI(BLUAI) به CAD
C$0.0274386
1 BluWhale AI(BLUAI) به BDT
2.4157812
1 BluWhale AI(BLUAI) به NGN
28.7753928
1 BluWhale AI(BLUAI) به COP
$75.923001
1 BluWhale AI(BLUAI) به ZAR
R.0.3399228
1 BluWhale AI(BLUAI) به UAH
0.8314488
1 BluWhale AI(BLUAI) به TZS
T.Sh.48.7406262
1 BluWhale AI(BLUAI) به VES
Bs4.20462
1 BluWhale AI(BLUAI) به CLP
$18.53586
1 BluWhale AI(BLUAI) به PKR
Rs5.5729968
1 BluWhale AI(BLUAI) به KZT
10.6185408
1 BluWhale AI(BLUAI) به THB
฿0.6427344
1 BluWhale AI(BLUAI) به TWD
NT$0.6044388
1 BluWhale AI(BLUAI) به AED
د.إ0.0724458
1 BluWhale AI(BLUAI) به CHF
Fr0.0155946
1 BluWhale AI(BLUAI) به HKD
HK$0.1531824
1 BluWhale AI(BLUAI) به AMD
֏7.5862794
1 BluWhale AI(BLUAI) به MAD
.د.م0.1820028
1 BluWhale AI(BLUAI) به MXN
$0.3630186
1 BluWhale AI(BLUAI) به SAR
ريال0.074025
1 BluWhale AI(BLUAI) به ETB
Br2.9898204
1 BluWhale AI(BLUAI) به KES
KSh2.5511976
1 BluWhale AI(BLUAI) به JOD
د.أ0.01399566
1 BluWhale AI(BLUAI) به PLN
0.0714588
1 BluWhale AI(BLUAI) به RON
лв0.085869
1 BluWhale AI(BLUAI) به SEK
kr0.1847664
1 BluWhale AI(BLUAI) به BGN
лв0.0329658
1 BluWhale AI(BLUAI) به HUF
Ft6.5755914
1 BluWhale AI(BLUAI) به CZK
0.411579
1 BluWhale AI(BLUAI) به KWD
د.ك0.00604044
1 BluWhale AI(BLUAI) به ILS
0.064155
1 BluWhale AI(BLUAI) به BOB
Bs0.1366008
1 BluWhale AI(BLUAI) به AZN
0.033558
1 BluWhale AI(BLUAI) به TJS
SM0.182595
1 BluWhale AI(BLUAI) به GEL
0.0536928
1 BluWhale AI(BLUAI) به AOA
Kz17.9943918
1 BluWhale AI(BLUAI) به BHD
.د.ب0.00742224
1 BluWhale AI(BLUAI) به BMD
$0.01974
1 BluWhale AI(BLUAI) به DKK
kr0.126336
1 BluWhale AI(BLUAI) به HNL
L0.520149
1 BluWhale AI(BLUAI) به MUR
0.895209
1 BluWhale AI(BLUAI) به NAD
$0.3399228
1 BluWhale AI(BLUAI) به NOK
kr0.1968078
1 BluWhale AI(BLUAI) به NZD
$0.0341502
1 BluWhale AI(BLUAI) به PAB
B/.0.01974
1 BluWhale AI(BLUAI) به PGK
K0.082908
1 BluWhale AI(BLUAI) به QAR
ر.ق0.0718536
1 BluWhale AI(BLUAI) به RSD
дин.1.9842648
1 BluWhale AI(BLUAI) به UZS
soʻm240.7316688
1 BluWhale AI(BLUAI) به ALL
L1.641381
1 BluWhale AI(BLUAI) به ANG
ƒ0.0353346
1 BluWhale AI(BLUAI) به AWG
ƒ0.035532
1 BluWhale AI(BLUAI) به BBD
$0.03948
1 BluWhale AI(BLUAI) به BAM
KM0.0331632
1 BluWhale AI(BLUAI) به BIF
Fr58.74624
1 BluWhale AI(BLUAI) به BND
$0.0254646
1 BluWhale AI(BLUAI) به BSD
$0.01974
1 BluWhale AI(BLUAI) به JMD
$3.165309
1 BluWhale AI(BLUAI) به KHR
79.596615
1 BluWhale AI(BLUAI) به KMF
Fr8.35002
1 BluWhale AI(BLUAI) به LAK
429.1304262
1 BluWhale AI(BLUAI) به LKR
රු6.0053028
1 BluWhale AI(BLUAI) به MDL
L0.3343956
1 BluWhale AI(BLUAI) به MGA
Ar88.520082
1 BluWhale AI(BLUAI) به MOP
P0.15792
1 BluWhale AI(BLUAI) به MVR
0.302022
1 BluWhale AI(BLUAI) به MWK
MK34.2708114
1 BluWhale AI(BLUAI) به MZN
MT1.2615834
1 BluWhale AI(BLUAI) به NPR
रु2.7868932
1 BluWhale AI(BLUAI) به PYG
139.99608
1 BluWhale AI(BLUAI) به RWF
Fr28.64274
1 BluWhale AI(BLUAI) به SBD
$0.1624602
1 BluWhale AI(BLUAI) به SCR
0.2698458
1 BluWhale AI(BLUAI) به SRD
$0.7874286
1 BluWhale AI(BLUAI) به SVC
$0.172725
1 BluWhale AI(BLUAI) به SZL
L0.3399228
1 BluWhale AI(BLUAI) به TMT
m0.0692874
1 BluWhale AI(BLUAI) به TND
د.ت0.05760132
1 BluWhale AI(BLUAI) به TTD
$0.1340346
1 BluWhale AI(BLUAI) به UGX
Sh68.77416
1 BluWhale AI(BLUAI) به XAF
Fr11.09388
1 BluWhale AI(BLUAI) به XCD
$0.053298
1 BluWhale AI(BLUAI) به XOF
Fr11.09388
1 BluWhale AI(BLUAI) به XPF
Fr2.01348
1 BluWhale AI(BLUAI) به BWP
P0.263529
1 BluWhale AI(BLUAI) به BZD
$0.0396774
1 BluWhale AI(BLUAI) به CVE
$1.8735234
1 BluWhale AI(BLUAI) به DJF
Fr3.49398
1 BluWhale AI(BLUAI) به DOP
$1.264347
1 BluWhale AI(BLUAI) به DZD
د.ج2.5665948
1 BluWhale AI(BLUAI) به FJD
$0.0446124
1 BluWhale AI(BLUAI) به GNF
Fr171.6393
1 BluWhale AI(BLUAI) به GTQ
Q0.1512084
1 BluWhale AI(BLUAI) به GYD
$4.1331612
1 BluWhale AI(BLUAI) به ISK
kr2.40828

منابع BluWhale AI

برای درک عمیق‌ تر BluWhale AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی BluWhale AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره BluWhale AI

امروز BluWhale AI (BLUAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BLUAI به واحد USD برابر است با 0.01974 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BLUAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BLUAI نسبت به USD برابر است با $ 0.01974. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BluWhale AI چقدر است؟
ارزش بازار BLUAI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BLUAI چقدر است؟
عرضه در گردش BLUAI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLUAI چقدر بوده است؟
BLUAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BLUAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BLUAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات BLUAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLUAI برابر است با $ 2.00M USD.
آیا BLUAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BLUAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLUAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:32:40 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BluWhale AI (BLUAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

