قیمت امروز Threshold

قیمت لحظه‌ ای Threshold (T) در حال حاضر برابر با $ 0.003394 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی T به USD برابر با $ 0.003394 برای هر T می‌ باشد.

توکن Threshold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #451 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37.86M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.16B T می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، T در بازه‌ ای بین $ 0.003344 (حداقل) و $ 0.003479 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.22445049623222693 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00356064847828198 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز T طی یک ساعت گذشته به میزان -0.74% و در هفت روز اخیر به میزان -6.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Threshold (T)

رتبه No.451 ارزش بازار $ 37.86M$ 37.86M $ 37.86M حجم (24 ساعته) $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.86M$ 37.86M $ 37.86M سرمایه در گردش 11.16B 11.16B 11.16B حداکثر عرضه 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 عرضه کل 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Threshold برابر است با $ 37.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.86K. عرضه در گردش T برابر است با 11.16B، و عرضه کل آن 11155000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.86M است.