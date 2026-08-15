قیمت امروز Concordium

قیمت لحظه‌ ای Concordium (CCD) در حال حاضر برابر با $ 0.003501 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CCD به USD برابر با $ 0.003501 برای هر CCD می‌ باشد.

توکن Concordium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #373 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44.16M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.61B CCD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CCD در بازه‌ ای بین $ 0.003196 (حداقل) و $ 0.00368 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08744871982689628 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00256933168953366 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CCD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.71% و در هفت روز اخیر به میزان +9.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 152.88K رسیده است.

اطلاعات بازار Concordium (CCD)

رتبه No.373 ارزش بازار $ 44.16M$ 44.16M $ 44.16M حجم (24 ساعته) $ 152.88K$ 152.88K $ 152.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.83M$ 50.83M $ 50.83M سرمایه در گردش 12.61B 12.61B 12.61B عرضه کل 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 بلاک چین عمومی CCD

ارزش بازار فعلی Concordium برابر است با $ 44.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 152.88K. عرضه در گردش CCD برابر است با 12.61B، و عرضه کل آن 14518117595.418181 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.83M است.