قیمت امروز Zilliqa

قیمت لحظه‌ ای Zilliqa (ZIL) در حال حاضر برابر با $ 0.002578 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZIL به USD برابر با $ 0.002578 برای هر ZIL می‌ باشد.

توکن Zilliqa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #328 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51.67M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.04B ZIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZIL در بازه‌ ای بین $ 0.00236 (حداقل) و $ 0.002667 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.25629331 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00247720674605 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZIL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -9.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Zilliqa (ZIL)

رتبه No.328 ارزش بازار $ 51.67M$ 51.67M $ 51.67M حجم (24 ساعته) $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.14M$ 54.14M $ 54.14M سرمایه در گردش 20.04B 20.04B 20.04B حداکثر عرضه 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 عرضه کل 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 نرخ گردش 95.43% تاریخ صدور 2018-01-25 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0081$ 0.0081 $ 0.0081 بلاک چین عمومی ZIL

ارزش بازار فعلی Zilliqa برابر است با $ 51.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.08K. عرضه در گردش ZIL برابر است با 20.04B، و عرضه کل آن 20484319434.628693 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.14M است.