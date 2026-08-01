قیمت امروز Play AI

قیمت لحظه‌ ای Play AI (PLAI) در حال حاضر برابر با $ 0.001745 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLAI به USD برابر با $ 0.001745 برای هر PLAI می‌ باشد.

توکن Play AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PLAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLAI در بازه‌ ای بین $ 0.001736 (حداقل) و $ 0.00175 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -1.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.58K رسیده است.

اطلاعات بازار Play AI (PLAI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 64.58K$ 64.58K $ 64.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Play AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.58K. عرضه در گردش PLAI برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.75M است.