قیمت امروز 114514

قیمت لحظه‌ ای 114514 (114514) در حال حاضر برابر با $ 0.0005108 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 114514 به USD برابر با $ 0.0005108 برای هر 114514 می‌ باشد.

توکن 114514 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- 114514 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 114514 در بازه‌ ای بین $ 0.0004892 (حداقل) و $ 0.0005336 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 114514 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -37.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.78K رسیده است.

اطلاعات بازار 114514 (114514)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.78K$ 55.78K $ 55.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 510.68K$ 510.68K $ 510.68K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی 114514 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.78K. عرضه در گردش 114514 برابر است با --، و عرضه کل آن 999755921.843922 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 510.68K است.