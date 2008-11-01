قیمت امروز Bitcoin

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin (BTC) در حال حاضر برابر با $ 62,999.42 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTC به USD برابر با $ 62,999.42 برای هر BTC می‌ باشد.

توکن Bitcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.26T است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.04M BTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTC در بازه‌ ای بین $ 62,558.65 (حداقل) و $ 63,225.58 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 126,198.06960343386 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04864654 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -3.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 305.49M رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin (BTC)

رتبه No.1 ارزش بازار $ 1.26T$ 1.26T $ 1.26T حجم (24 ساعته) $ 305.49M$ 305.49M $ 305.49M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.32T$ 1.32T $ 1.32T سرمایه در گردش 20.04M 20.04M 20.04M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 20,042,850 20,042,850 20,042,850 نرخ گردش 95.44% سهم بازار 58.77% تاریخ صدور 2008-11-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0025$ 0.0025 $ 0.0025 بلاک چین عمومی BTC

ارزش بازار فعلی Bitcoin برابر است با $ 1.26T، با حجم معاملات 24 ساعته $ 305.49M. عرضه در گردش BTC برابر است با 20.04M، و عرضه کل آن 20042850 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.32T است.