قیمت امروز The Bull

قیمت لحظه‌ ای The Bull (BULLCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0.001577 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 37.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BULLCOIN به USD برابر با $ 0.001577 برای هر BULLCOIN می‌ باشد.

توکن The Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- BULLCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BULLCOIN در بازه‌ ای بین $ 0.001567 (حداقل) و $ 0.003276 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BULLCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -8.32% و در هفت روز اخیر به میزان -74.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 76.13K رسیده است.

اطلاعات بازار The Bull (BULLCOIN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 76.13K$ 76.13K $ 76.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی The Bull برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.13K. عرضه در گردش BULLCOIN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.58M است.