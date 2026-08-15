قیمت امروز Arcium

قیمت لحظه‌ ای Arcium (ARX) در حال حاضر برابر با $ 0.114 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARX به USD برابر با $ 0.114 برای هر ARX می‌ باشد.

توکن Arcium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ARX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARX در بازه‌ ای بین $ 0.1086 (حداقل) و $ 0.1224 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -15.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 125.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Arcium (ARX)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 125.81K$ 125.81K $ 125.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.00M$ 114.00M $ 114.00M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Arcium برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 125.81K. عرضه در گردش ARX برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.00M است.