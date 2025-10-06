LINEALINEA چیست

لاینیا Linea یک لایه 2 است که بر اساس اصول اولیه ساخته شده تا اتریوم و کل اقتصاد ETH را تقویت کند. هر جنبه ای از طراحی آن—از مکانیزم های سوزاندن ETH کارآمد، بازده بومی با سرمایه بهینه، تا فناوری zk معادل اتریوم که زیربنای آن است—ارزش و کاربرد شبکه اصلی اتریوم را افزایش میدهد. همه این موارد توسط بزرگ ترین صندوق اکوسیستم در این حوزه پشتیبانی میشود که توسط معتبرترین توسعه دهندگان اتریوم مدیریت میگردد. با زیرساخت در سطح سازمانی و ادغام عمیق در سراسر دیفای، لاینیا بهترین زنجیره برای سرمایه ETH است، جایی که هر تراکنش و هر بلاک اتریوم را تقویت میکند.

پیش‌ بینی قیمت LINEA (USD)

ارزش LINEA (LINEA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LINEA (LINEA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LINEA را بررسی کنید.

توکنومیکس LINEA (LINEA)

نحوه خریدLINEA (LINEA)

LINEA به ارزهای محلی

منابع LINEA

برای درک عمیق‌ تر LINEA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره LINEA امروز LINEA (LINEA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LINEA به واحد USD برابر است با 0.01445 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LINEA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01445 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LINEA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LINEA چقدر است؟ ارزش بازار LINEA برابر است با $ 223.72M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LINEA چقدر است؟ عرضه در گردش LINEA برابر است با 15.48B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LINEA چقدر بوده است؟ LINEA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04657278430753583 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LINEA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LINEA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.007196492054667389 USD رسید. حجم معاملات LINEA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LINEA برابر است با $ 2.24M USD . آیا LINEA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LINEA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LINEA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LINEA (LINEA)

