قیمت لحظه‌ ای MORI COIN امروز برابر است با 0.03481 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MORI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MORI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو MORI COIN

MORI COIN قیمت لحظه ای(MORI)

قیمت لحظه‌ ای 1 MORI به USD:

$0.0348
$0.0348$0.0348
+0.95%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MORI COIN (MORI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MORI COIN (MORI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.033
$ 0.033$ 0.033
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03684
$ 0.03684$ 0.03684
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.033
$ 0.033$ 0.033

$ 0.03684
$ 0.03684$ 0.03684

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+0.54%

+0.95%

+30.86%

+30.86%

قیمت لحظه‌ ای MORI COIN (MORI) برابر است با $ 0.03481. در 24 ساعت گذشته، MORI در بازه قیمتی حداقل $ 0.033 تا حداکثر $ 0.03684 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MORI برابر با $ 0.20062000753120068 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02241657164171012 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MORI در یک ساعت گذشته +0.54%، در 24 ساعت گذشته +0.95% و در 7 روز گذشته +30.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MORI COIN (MORI)

No.743

$ 27.85M
$ 27.85M$ 27.85M

$ 110.11K
$ 110.11K$ 110.11K

$ 34.81M
$ 34.81M$ 34.81M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

ارزش بازار فعلی MORI COIN برابر است با $ 27.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 110.11K. عرضه در گردش MORI برابر است با 800.01M، و عرضه کل آن 999998186 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.81M است.

تاریخچه قیمت MORI COIN (MORI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MORI COIN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0003275+0.95%
30 روز$ -0.00489-12.32%
60 روز$ -0.00567-14.01%
90 روز$ -0.05968-63.17%
تغییر قیمت امروز MORI COIN

امروز، MORI تغییر $ +0.0003275 (+0.95%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MORI COIN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00489 (-12.32%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MORI COIN

با گسترش بازه به 60 روز، MORI تغییر $ -0.00567 (-14.01%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MORI COIN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.05968 (-63.17%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MORI COIN (MORI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MORI COIN را ببینید.

MORI COINMORI چیست

کوین میم پروفسور موریارتی؛ شرور نهایی و نابغه اینترنت.

هم اکنون MORI COIN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MORI COIN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MORI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MORI COIN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MORI COIN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MORI COIN (USD)

ارزش MORI COIN (MORI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MORI COIN (MORI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MORI COIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MORI COIN را بررسی کنید!

توکنومیکس MORI COIN (MORI)

درک، توکنومیکس MORI COIN (MORI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MORI بیشتر بدانید!

نحوه خریدMORI COIN (MORI)

آیا به دنبال نحوه خرید MORI COIN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MORI COIN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MORI به ارزهای محلی

1 MORI COIN(MORI) به VND
916.02515
1 MORI COIN(MORI) به AUD
A$0.0529112
1 MORI COIN(MORI) به GBP
0.0257594
1 MORI COIN(MORI) به EUR
0.0295885
1 MORI COIN(MORI) به USD
$0.03481
1 MORI COIN(MORI) به MYR
RM0.146202
1 MORI COIN(MORI) به TRY
1.4606276
1 MORI COIN(MORI) به JPY
¥5.29112
1 MORI COIN(MORI) به ARS
ARS$49.8708946
1 MORI COIN(MORI) به RUB
2.7579963
1 MORI COIN(MORI) به INR
3.0709382
1 MORI COIN(MORI) به IDR
Rp580.1664346
1 MORI COIN(MORI) به PHP
2.0576191
1 MORI COIN(MORI) به EGP
￡E.1.6513864
1 MORI COIN(MORI) به BRL
R$0.1869297
1 MORI COIN(MORI) به CAD
C$0.0483859
1 MORI COIN(MORI) به BDT
4.2600478
1 MORI COIN(MORI) به NGN
50.7432332
1 MORI COIN(MORI) به COP
$133.8844815
1 MORI COIN(MORI) به ZAR
R.0.5990801
1 MORI COIN(MORI) به UAH
1.4661972
1 MORI COIN(MORI) به TZS
T.Sh.85.9504153
1 MORI COIN(MORI) به VES
Bs7.41453
1 MORI COIN(MORI) به CLP
$32.7214
1 MORI COIN(MORI) به PKR
Rs9.8275592
1 MORI COIN(MORI) به KZT
18.7249952
1 MORI COIN(MORI) به THB
฿1.134806
1 MORI COIN(MORI) به TWD
NT$1.0662303
1 MORI COIN(MORI) به AED
د.إ0.1277527
1 MORI COIN(MORI) به CHF
Fr0.0274999
1 MORI COIN(MORI) به HKD
HK$0.2701256
1 MORI COIN(MORI) به AMD
֏13.3778311
1 MORI COIN(MORI) به MAD
.د.م0.3209482
1 MORI COIN(MORI) به MXN
$0.6401559
1 MORI COIN(MORI) به SAR
ريال0.1305375
1 MORI COIN(MORI) به ETB
Br5.2723226
1 MORI COIN(MORI) به KES
KSh4.5002368
1 MORI COIN(MORI) به JOD
د.أ0.02468029
1 MORI COIN(MORI) به PLN
0.1263603
1 MORI COIN(MORI) به RON
лв0.1517716
1 MORI COIN(MORI) به SEK
kr0.3258216
1 MORI COIN(MORI) به BGN
лв0.0581327
1 MORI COIN(MORI) به HUF
Ft11.6070464
1 MORI COIN(MORI) به CZK
0.7257885
1 MORI COIN(MORI) به KWD
د.ك0.01065186
1 MORI COIN(MORI) به ILS
0.1131325
1 MORI COIN(MORI) به BOB
Bs0.2408852
1 MORI COIN(MORI) به AZN
0.059177
1 MORI COIN(MORI) به TJS
SM0.3219925
1 MORI COIN(MORI) به GEL
0.0946832
1 MORI COIN(MORI) به AOA
Kz31.8480171
1 MORI COIN(MORI) به BHD
.د.ب0.01308856
1 MORI COIN(MORI) به BMD
$0.03481
1 MORI COIN(MORI) به DKK
kr0.222784
1 MORI COIN(MORI) به HNL
L0.9172435
1 MORI COIN(MORI) به MUR
1.5831588
1 MORI COIN(MORI) به NAD
$0.5994282
1 MORI COIN(MORI) به NOK
kr0.3470557
1 MORI COIN(MORI) به NZD
$0.0602213
1 MORI COIN(MORI) به PAB
B/.0.03481
1 MORI COIN(MORI) به PGK
K0.146202
1 MORI COIN(MORI) به QAR
ر.ق0.1267084
1 MORI COIN(MORI) به RSD
дин.3.4997974
1 MORI COIN(MORI) به UZS
soʻm424.5121272
1 MORI COIN(MORI) به ALL
L2.8944515
1 MORI COIN(MORI) به ANG
ƒ0.0623099
1 MORI COIN(MORI) به AWG
ƒ0.062658
1 MORI COIN(MORI) به BBD
$0.06962
1 MORI COIN(MORI) به BAM
KM0.0584808
1 MORI COIN(MORI) به BIF
Fr103.59456
1 MORI COIN(MORI) به BND
$0.0449049
1 MORI COIN(MORI) به BSD
$0.03481
1 MORI COIN(MORI) به JMD
$5.5817835
1 MORI COIN(MORI) به KHR
140.3626225
1 MORI COIN(MORI) به KMF
Fr14.72463
1 MORI COIN(MORI) به LAK
756.7391153
1 MORI COIN(MORI) به LKR
රු10.5898982
1 MORI COIN(MORI) به MDL
L0.5896814
1 MORI COIN(MORI) به MGA
Ar156.098483
1 MORI COIN(MORI) به MOP
P0.27848
1 MORI COIN(MORI) به MVR
0.532593
1 MORI COIN(MORI) به MWK
MK60.4339891
1 MORI COIN(MORI) به MZN
MT2.2247071
1 MORI COIN(MORI) به NPR
रु4.9144758
1 MORI COIN(MORI) به PYG
246.87252
1 MORI COIN(MORI) به RWF
Fr50.50931
1 MORI COIN(MORI) به SBD
$0.2864863
1 MORI COIN(MORI) به SCR
0.4758527
1 MORI COIN(MORI) به SRD
$1.3885709
1 MORI COIN(MORI) به SVC
$0.3045875
1 MORI COIN(MORI) به SZL
L0.5994282
1 MORI COIN(MORI) به TMT
m0.1221831
1 MORI COIN(MORI) به TND
د.ت0.10157558
1 MORI COIN(MORI) به TTD
$0.2363599
1 MORI COIN(MORI) به UGX
Sh121.27804
1 MORI COIN(MORI) به XAF
Fr19.56322
1 MORI COIN(MORI) به XCD
$0.093987
1 MORI COIN(MORI) به XOF
Fr19.56322
1 MORI COIN(MORI) به XPF
Fr3.55062
1 MORI COIN(MORI) به BWP
P0.4647135
1 MORI COIN(MORI) به BZD
$0.0699681
1 MORI COIN(MORI) به CVE
$3.3038171
1 MORI COIN(MORI) به DJF
Fr6.16137
1 MORI COIN(MORI) به DOP
$2.2295805
1 MORI COIN(MORI) به DZD
د.ج4.5259962
1 MORI COIN(MORI) به FJD
$0.0786706
1 MORI COIN(MORI) به GNF
Fr302.67295
1 MORI COIN(MORI) به GTQ
Q0.2666446
1 MORI COIN(MORI) به GYD
$7.2885178
1 MORI COIN(MORI) به ISK
kr4.24682

منابع MORI COIN

برای درک عمیق‌ تر MORI COIN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی MORI COIN
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MORI COIN

امروز MORI COIN (MORI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MORI به واحد USD برابر است با 0.03481 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MORI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MORI نسبت به USD برابر است با $ 0.03481. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MORI COIN چقدر است؟
ارزش بازار MORI برابر است با $ 27.85M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MORI چقدر است؟
عرضه در گردش MORI برابر است با 800.01M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MORI چقدر بوده است؟
MORI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.20062000753120068 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MORI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MORI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02241657164171012 USD رسید.
حجم معاملات MORI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MORI برابر است با $ 110.11K USD.
آیا MORI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MORI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MORI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MORI COIN (MORI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MORI به USD

مقدار

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.03481 USD

معامله MORI

/USDTMORI
$0.0348
$0.0348$0.0348
+1.13%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

