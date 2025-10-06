MORI COINMORI چیست

کوین میم پروفسور موریارتی؛ شرور نهایی و نابغه اینترنت. کوین میم پروفسور موریارتی؛ شرور نهایی و نابغه اینترنت.

پیش‌ بینی قیمت MORI COIN (USD)

ارزش MORI COIN (MORI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MORI COIN (MORI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

توکنومیکس MORI COIN (MORI)

درک، توکنومیکس MORI COIN (MORI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

نحوه خریدMORI COIN (MORI)

MORI به ارزهای محلی

منابع MORI COIN

برای درک عمیق‌ تر MORI COIN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MORI COIN امروز MORI COIN (MORI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MORI به واحد USD برابر است با 0.03481 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MORI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03481 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MORI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MORI COIN چقدر است؟ ارزش بازار MORI برابر است با $ 27.85M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MORI چقدر است؟ عرضه در گردش MORI برابر است با 800.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MORI چقدر بوده است؟ MORI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.20062000753120068 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MORI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MORI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02241657164171012 USD رسید. حجم معاملات MORI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MORI برابر است با $ 110.11K USD . آیا MORI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MORI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MORI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MORI COIN (MORI)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد