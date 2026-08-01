قیمت امروز ProjectVex

قیمت لحظه‌ ای ProjectVex (VEXAI) در حال حاضر برابر با $ 0.002691 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEXAI به USD برابر با $ 0.002691 برای هر VEXAI می‌ باشد.

توکن ProjectVex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- VEXAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEXAI در بازه‌ ای بین $ 0.002517 (حداقل) و $ 0.00306 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEXAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -0.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.85K رسیده است.

اطلاعات بازار ProjectVex (VEXAI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 62.85K$ 62.85K $ 62.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی ProjectVex برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.85K. عرضه در گردش VEXAI برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.