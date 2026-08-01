قیمت امروز qONE Token

قیمت لحظه‌ ای qONE Token (QONE) در حال حاضر برابر با $ 0.005324 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QONE به USD برابر با $ 0.005324 برای هر QONE می‌ باشد.

توکن qONE Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- QONE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QONE در بازه‌ ای بین $ 0.005204 (حداقل) و $ 0.005457 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QONE طی یک ساعت گذشته به میزان -1.21% و در هفت روز اخیر به میزان -0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 105.24K رسیده است.

اطلاعات بازار qONE Token (QONE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 105.24K$ 105.24K $ 105.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,006,904,800 1,006,904,800 1,006,904,800 بلاک چین عمومی HYPEREVM

ارزش بازار فعلی qONE Token برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 105.24K. عرضه در گردش QONE برابر است با --، و عرضه کل آن 1006904800 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.36M است.