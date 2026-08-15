قیمت امروز ETHW

قیمت لحظه‌ ای ETHW (ETHW) در حال حاضر برابر با $ 0.2369 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETHW به USD برابر با $ 0.2369 برای هر ETHW می‌ باشد.

توکن ETHW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #641 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25.54M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 107.82M ETHW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETHW در بازه‌ ای بین $ 0.2303 (حداقل) و $ 0.2375 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 141.36226499471468 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.2099614921666625 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETHW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -3.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.41K رسیده است.

اطلاعات بازار ETHW (ETHW)

رتبه No.641 ارزش بازار $ 25.54M$ 25.54M $ 25.54M حجم (24 ساعته) $ 74.41K$ 74.41K $ 74.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.54M$ 25.54M $ 25.54M سرمایه در گردش 107.82M 107.82M 107.82M عرضه کل 107,818,999.04993 107,818,999.04993 107,818,999.04993 بلاک چین عمومی ETHW

ارزش بازار فعلی ETHW برابر است با $ 25.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.41K. عرضه در گردش ETHW برابر است با 107.82M، و عرضه کل آن 107818999.04993 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.54M است.