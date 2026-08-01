قیمت امروز ConstitutionDAO

قیمت لحظه‌ ای ConstitutionDAO (PEOPLE) در حال حاضر برابر با $ 0.007594 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEOPLE به USD برابر با $ 0.007594 برای هر PEOPLE می‌ باشد.

توکن ConstitutionDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #608 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38.43M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.06B PEOPLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEOPLE در بازه‌ ای بین $ 0.007403 (حداقل) و $ 0.007722 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.18519310548314711 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00070987543877056 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEOPLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +5.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.63K رسیده است.

اطلاعات بازار ConstitutionDAO (PEOPLE)

رتبه No.608 ارزش بازار $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M حجم (24 ساعته) $ 58.63K$ 58.63K $ 58.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M سرمایه در گردش 5.06B 5.06B 5.06B عرضه کل 5,060,137,334.7 5,060,137,334.7 5,060,137,334.7 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ConstitutionDAO برابر است با $ 38.43M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.63K. عرضه در گردش PEOPLE برابر است با 5.06B، و عرضه کل آن 5060137334.7 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.43M است.