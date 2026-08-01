قیمت امروز Hippius

قیمت لحظه‌ ای Hippius (SN75) در حال حاضر برابر با $ 3.749 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN75 به USD برابر با $ 3.749 برای هر SN75 می‌ باشد.

توکن Hippius در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SN75 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN75 در بازه‌ ای بین $ 3.716 (حداقل) و $ 3.837 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN75 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +1.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Hippius (SN75)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 78.73M$ 78.73M $ 78.73M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 بلاک چین عمومی TAO

ارزش بازار فعلی Hippius برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.26K. عرضه در گردش SN75 برابر است با --، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 78.73M است.